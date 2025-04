Le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba KATILE accompagné d’une délégation de l’institution, séjourne à Belgrade ,en Serbie , dans le cadre du Conseil d’administration de l’Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires (AICESIS) . En prélude aux travaux, une conférence de haut niveau sur les 25 ans du Dialogue social de la Serbie, a été organisée le lundi 6 avril 2025 .

« Le dialogue social », « les négociations collectives », et « le pouvoir du Dialogue », constituent en substance les thèmes traités par le biais de trois panels de la conférence sur les 25 ans du Dialogue social en Serbie.

Dans ses propos liminaires, M. Menanja STRAROVIC, le ministre du Travail, de l’Emploi et des Anciens combattants de la Serbie, a souhaité la bienvenue à l’ensemble des délégations venues de quatre continents du Monde. Selon lui, cette conférence est l’occasion de revenir 25 ans en arrière en vue d’évaluer l’institution du Dialogue dans son pays. M. STRAROVIC s’est dit convaincu que le Dialogue social doit être amélioré à tous les niveaux de l’échelle et qu’il constitue une condition sine qua non pour l’instauration de la confiance mutuelle entre les acteurs dans la gestion du monde du Travail.

Le ministre a rappelé que dans le cadre du Dialogue social, moins de 30 % des décisions consensuelles n’ont pu encore être exécuté en Serbie. D’où la pertinence de cette conférence. Prenant la parole au nom du Président de l’AICESIS, qui n’est d’autre M. Jon JACOBS, le Secrétaire général du Conseil économique et social de Curaçao, M. Raoul HENRIQUEZ, a tenu à féliciter les autorités serbes pour la qualité de l’organisation de ladite conférence. Il a indiqué que le Dialogue social est par excellence un pilier de la paix et du développement économique.

Le Président du Conseil économique, social, culturel et environnemental et Culturel est revenu sur le cas du Mali qui est en avance dira-t-il. « Pour l’instauration du Dialogue social, l’Etat joue un rôle crucial en tant que, à la fois employeur et régulateur. Il faut un réel engagement de l’Etat pour protéger les travailleurs. Notre pays est beaucoup avancé sur les questions relatives au Dialogue social. Le pacte de stabilité et de croissance a été signé entre les partenaires sociaux et le Gouvernement le 25 aout 2023 ». Les évaluations des points d’accords sont faites périodiquement par les parties signataires du pacte de stabilité, à savoir: le gouvernement, les syndicats et les employeurs, a rappelé Yacouba KATILE.

Il faut noter que les recommandations issues des échanges serviront aux participants des documents de référence pouvant inspirer voire influencer les politiques publiques dans leurs pays respectifs.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication CESEC

