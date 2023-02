3e Session ordinaire de la 6è mandature du CESC : Au menu des travaux : la problématique du transport et la sécurité routière

Le Conseil Economique, Social et Culturel tiendra du 06 au 20 février 2023, la 3è session ordinaire de sa 6è mandature au tour du thème : « Transport et Sécurité routière au Mali, un problème de sécurité publique, de civisme et de gouvernance : défis et perspectives ».

Les travaux de la 3è session ordinaire de sa 6è mandature s’ouvriront le lundi 06 février 2023, au siège de l’institution sis à Koulouba, sous la présidence de M.Yacouba KATILE, Président de l’Assemblée consultative en présence du Premier ministre, Chef du Gouvernement.

15 jours durant, les membres du Conseil Économique, Social et Culturel se pencheront sur la problématique du transport et la sécurité au Mali. Outre, le thème central : « Transport et Sécurité routière au Mali, un problème de sécurité publique, de civisme et de gouvernance : défis et perspectives », 12 autres sous –thèmes seront présentés par les experts venus des différents services techniques de l’Etat. Le ministère des Transports et des Infrastructures procédera à la présentation du sous-thème : « la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement/cadre juridique, réglementaire et institutionnel ». La société de patrimoine ferroviaire du Mali (SOPAFER), livrera une communication sur le sous- thème : « le chemin de fer : état de lieux, enjeux et défis de la relance du trafic ferroviaire». Le sous- thème : « impact des systèmes de transport sur l’environnement », sera développé par Mali Météo. La Compagnie malienne de la navigation (COMANAV), traitera le sous –thème : « le transport fluvial : quelle perspectives ? ». Le Conseil malien des transporteurs fera un ‘’aperçu sur les tracasseries routières : cas du Mali ». Les sous-thèmes : « la mobilité urbaine : problématique de la circulation des engins à 2 et 3 roues motorisés » , « la stratégie nationale de la sécurité routière 2021 -2030 »et « la problématique de la desserte domestique par voie aérienne » seront respectivement présentés par l’Agence Nationale de la sécurité routière et l’Agence Nationale de l’Aviation Civile . L’examen et l’adoption du nouveau Règlement intérieur sont également inscrits au menu des activités ce grand conclave.

Les travaux seront sanctionnés par des recommandations et autres orientations à l’attention des décideurs. Il faut rappeler que conformément aux dispositions de l’article 106 de la constitution, le CESC, a compétence sur tous les aspects du développement économique, Social et Culturel.

Les séances du Conseil sont publiques.

Baba Bourahima CISSE Conseiller en Communication /CESC

