La deuxième session extraordinaire du Conseil Economique, Social et Culturel (CESC) s’est ouverture ce lundi 25 juillet sous la présidence de son président, Yacouba Katilé. Elle était consacrée, essentiellement, au renouvellement partiel des membres du bureau. Ainsi Bréhima Amadou Haidara et Ousmane Traoré ont été respectivement élus 1er et 2ème Secrétaires du bureau du CESC.

En plus de l’élection partielle concernant les 1er et 2ème Secrétaires du bureau, les présidents des cinq commissions : Développement Rural, Economique et Financière, Education, Culture et Communication, Affaires Sociales et Santé et de la commission Science Technique et Environnement ont été mis en place. C’était en présence de l’ensemble des membres du CESC.

Dans son discours marquant l’ouverture des travaux, le président Katilé a tout d’abord évoqué le contexte actuel du pays, marqué par une situation sécuritaire complexe avec des attaques terroristes sporadiques à l’intérieur du pays. ‘’Aujourd’hui, il urge d’explorer toutes les pistes, en plus de l’option militaire y compris celle du dialogue. La dernière en date remonte au 22 juillet dernier, perpétrée dans la garnison ville de Kati, plus précisément contre une installation de la Direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des Armées. Le Conseil Economique, Social Culturel de par ma voix, condamne avec la dernière énergie lesdites attaques et réaffirme son soutien constant et entier à nos forces de Défense et de Sécurité’’, a-t-il déclaré.

Juillet 2021 – Juillet 2022, un an jour pour jour, la 6ème mandature boucle sa première année d’exercice, explique le président. Tout en évoquant que malgré la situation de crise multidimensionnelle que traverse le Mali, avec la pandémie de la Covid-19, ainsi que les sanctions économiques et financières qui avaient été infligées à notre pays par la CEDEAO et l’UEMOA, ‘’le bureau du CESC est parvenu à atteindre des résultats probants, dont il me plait de saluer du haut de cette tribune. De la date d’investiture de la 6è mandature à nos jours, grâce à l’accompagnement des plus hautes autorités nous avons pu tenir à date échue, toutes les activités statutaires. En une année, nonobstant les contraintes sécuritaires et budgétaires, le CESC a réalisé deux missions d’élaboration du recueil des attentes des besoins et des problèmes de la société civile sur l’ensemble du territoire national, à travers les régions administratives et auprès de nos compatriotes établis à l’extérieur, l’une de nos principales missions constitutionnelles. Deux ateliers de renforcement de capacité ont été organisés respectivement sur le budget programme et sur les techniques de formulation des avis’’, a indiqué M. Katilé.

Sur le plan de la coopération internationale, ajouté-t-il, le Conseil Economique, Social et Culturel est aujourd’hui membre de toutes les instances décisionnelles des faitières auxquelles l’Institution appartient. Ce, tant sur le plan sous régional, régional qu’international.

Brehima DIALLO

