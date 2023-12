CESEC : le nouveau bureau du Comité syndical reçu par le Président de l’Institution

Le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, monsieur Yacouba KATILE, a reçu le mercredi 20 décembre dernier, le nouveau Comité syndical de l’Institution, conduit par Monsieur Hama Mahamane TOURE. La rencontre a enregistré la présence des Conseillers de la République, membres du bureau.

« Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, nous sommes venus vous présenter le visage du nouveau bureau composé de 13 membres, mis en place le 11 août 2023 que j’ai l’insigne honneur de conduire pour un mandat de cinq ans », a indiqué le Secrétaire général du Comité syndical du CESEC qui n’est autre que M. Hama Mahamane TOURE. Et cela avant d’ajouter que ; « nous sommes aussi là, pour prendre des conseils et des orientations auprès vous en votre qualité de camarade Secrétaire général de l’UNTM, la plus grande Centrale syndicale ». L’orateur a ensuite, informé le Président du CESEC que son Comité est fortement représenté au sein de la section des Institutions de la République avec 6 postes, dont celui du Secrétaire général adjoint. Il n’a pas manqué de solliciter l’accompagnement du Président KATILE et de son bureau pour la réussite de sa mission.

En retour, le Président de la 7e institution de la République, a félicité les membres du bureau du Comité syndical. Pour l’atteinte des résultats escomptés, il a insisté sur l’impérieuse de favoriser une complicité positive, cela avec les décideurs et avec le personnel administratif.

« Avec la nouvelle Constitution, nos missions ont été élargies. La session ordinaire passe de 15 jours à un mois et la session extraordinaire de 5 passe à 15 jours. Nous savons compter sur vous pour la réussite desdites missions ».

Le patron du CESEC a, en outre, invité le Comité syndical à mettre le curseur sur le renforcement de capacités de ses membres de façon continue. Cela permettra au Comité dira-t-il de mieux percevoir les enjeux et défis et de favoriser le dialogue social dans la gestion de certaines revendications.

« En début 2024, vous aurez une série de formation » a promis le Président du CESEC.

Il faut signaler que le bureau du Comité syndical a été élu pour un mandat de cinq ans.

Baba Bourahima CISSE

Commentaires via Facebook :