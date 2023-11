Coopération Chambre civique de la Russie- CESEC-Mali : Vers une redynamisation

Dans le cadre de la tenue de l’Assemblée générale et du Conseil d’Administration de l’Association Internationale des Conseils Economiques, Sociaux et Institutions similaires(AICESIS), le Président du Conseil économique social, environnemental et culturel, Monsieur Yacouba KATILE séjourne à Moscou, en Fédération de la Russie.

En prélude aux travaux de cette grande rencontre de la faîtière internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires, la Chambre civique de la Russie a organisé à son siège, une réunion bilatérale avec l’Union des Conseils Économiques, Sociaux et Institutions similaires d’Afrique (UCESA).

Cette rencontre vise comme objectif principal de renforcer par le biais des échanges d’idées, les liens de coopération entre l’UCESA et la Chambre civique de la Russie. Prenant la parole, le Président du CESEC, Monsieur Yacouba KATILE a fait un tour d’horizon de l’excellente qualité des relations de coopération et développement entre le Mali et la Fédération de la Russie. « Avec l’avènement du régime de la Transition, les liens de coopération se sont davantage renforcés. Ce, par le biais du changement de paradigme diplomatique conformément à la vision du Présidente la Transition, Son Excellence, le colonel Assimi GOÎTA, Chef de l’Etat », a rappelé le Président du CESEC. Et cela avant d’ajouter que : « le Conseil Economique, social, environnemental et culturel entretient également des relations solides avec la Chambre Civique de la Russie. Cela s’est traduit par la signature entre les deux institutions d’un protocole d’accord de coopération, le 19 févier 2015 à Moscou ». Monsieur KATILE a tenu à réaffirmer que le CESEC est disposé à consolider ses acquis à travers la redynamisation desdits liens de coopération. Cette relance de partenariat pourrait s’appuyer dira-t-il, sur un mécanisme pertinent favorisant le renforcement de coopération entre les deux institutions en initiant des cadres d’échanges périodiques entre leurs membres et leurs cadres administratifs afin de procéder à des partages d’expérience sur des questions d’intérêt commun entre autres.

En retour, Madame Lidia MIKHEEVA, la Présidente de la Chambre civique s’est réjouie de cette initiative de redynamisation des liens de coopération. Elle a rassuré le Président KATILE de respecter les engagements consignés dans le protocole d’accord de coopération. La journée du lundi 30 octobre a été consacrée à la visite culturelle dans la ville de Moscou. Elle a été suivie par une conférence organisée par la Chambre civique de la Fédération de Russie avec M. Sergey NOVIKOV, Conseiller auprès du kremlin en charge des questions relatives de la Société Civile et de M. Peter ILICHEV , Chef du Département des organisations internationales des Affaires Étrangères.

Baba Bourhaima CISSE

CCOM CESC

