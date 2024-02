Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur Yacouba KATILE a procédé le mardi 27 février dernier, au lancement des missions de collecte et d’élaboration du rapport 2024 des besoins, des attentes et des problèmes de la société dans la région administrative de Sikasso. La cérémonie a enregistré la présence des autorités administratives et politiques ainsi que les légitimités traditionnelles et les organisations de la société civile de la cité du KENEDOUGOU.

Les dispositions de l’article 165 de la constitution assignent au Conseil économique, social, environnemental et culturel, la mission de collecte et de rédaction d’un rapport des besoins, des attentes et des problèmes de la société avec des propositions et des orientations, à l’adresse du Président de la République, du Premier ministre et des Présidents des deux chambres du Parlement. C’est dans la dynamique de mobiliser les forces vives de la nation à travers les différentes régions administratives autour cet exercice constitutionnel que la 6e mandature du CESEC, a institué les journées de lancement. « Très peu de nos compatriotes connaissent les Institutions de la République, leurs fonctionnements et compositions.

C’est fort de ce tableau peu reluisant, que nous avons initié, il y a trois années de cela, les journées de lancement de nos missions de collecte et d’élaboration des attentes et problèmes de la Société. Après les deux précédentes éditions qui ont eu lieu respectivement dans les régions de Bougouni et de Dioila, nous voici par la grâce de Dieu ici, dans la belle et historique cité du Kénédougou pour abriter la troisième édition » a expliqué, M. Yacouba KATILE. Et ce avant d’ajouter que la présente édition revêt un caractère particulier. Selon lui, elle constitue la toute première après le passage à la 4è République qui a apporté faut-il le signaler, des innovations majeures aux différentes missions de l’Assemblée consultative. « Avec la nouvelle loi fondamentale, il existe désormais un mécanisme de suivi de la mise en œuvre du rapport annuel, des avis et autres rapports produits par le Conseil économique, social, environnemental et culturel auprès de l’exécutif. A cet effet, je voudrais saluer cette forte volonté politique des autorités de la transition » a rappelé le patron du CESEC. Monsieur KATILE n’a pas manqué de lancer un appel pressent aux organisations de la société civile à se mobiliser pour une large participation aux différentes séances de travail dans les cercles et régions. « Votre mobilisation est essentielle et déterminante pour la réussite de nos missions » a-t-il insisté. Après les mots de bienvenue du 1ER adjoint du Maire de la commune Urbaine de Sikasso, qui n’est d’autre que M. Abderrahmane SIDIBE, le Directeur de Cabinet du Gouverneur, M. Bernard COULIBALY a salué le choix porter sur sa région et surtout la pertinence de l’institution des journées de lancement. Il a ;en outre fait un tour d’horizon de l’importance cette mission constitutionnelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il faut rappeler qu’au cours de son séjour, le Président du CESEC, a rendu une visite de courtoisie aux notabilités.

Baba Bourahima CISSE CC-CESEC

