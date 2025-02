Mali : la 7e session ordinaire du CESEC conclut ses travaux avec des recommandations fortes pour l’avenir du secteur minier

La 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), qui a commencé le 2 février, a pris fin ce lundi à son siège à Koulouba. La cérémonie de clôture s’est déroulée sous l’égide de Yacouba Katilé, président de l’institution, en présence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga.

Placée sous le thème : « Le secteur minier au Mali : vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l’environnement », la 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) a permis aux conseillers de la République et les membres associés de faire une immersion dans l’univers minier. À travers la dizaine de sous-thèmes traités avec les éclairages avisés des experts des départements sectoriels concernés, les conseillers de la République et associés ont cerné tous les contours de l’écosystème minier du Mali.

Comme l’indique le thème, l’exercice a permis, selon Yacouba Katilé, président du CESEC, d’identifier les difficultés majeures, les défis et de dégager des pistes de solutions. « De la chaîne de valeur de l’exploitation minière en passant par le cadre institutionnel, les différentes implications sociales en termes de développement, et particulièrement les aspects environnementaux qui demeurent la difficile équation, aucune dimension n’a été occultée », a-t-il souligné.

La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture des résolutions prises au cours de la session. Parmi celles-ci, on peut retenir la mise à jour du cadre juridique et institutionnel afin d’assurer une meilleure régulation du secteur minier et d’intégrer les exigences du développement durable ; l’amélioration de la transparence dans l’octroi des permis d’exploitation et le suivi des activités minières ; et enfin, le renforcement de l’appui conseil des collectivités territoriales dans la gouvernance minière pour une gestion équitable des ressources.

Aujourd’hui, l’enjeu est de savoir comment faire briller l’or et les autres ressources minières sans compromettre l’avenir des générations futures, plus précisément sans impacter négativement notre cadre de vie. C’est dans ce cadre que les conseillers de la République et les membres associés ont fait plusieurs propositions au gouvernement, telles que la levée de la suspension concernant l’attribution et le renouvellement des titres tout en poursuivant l’assainissement du Cadastre minier, l’augmentation du budget du ministère des Mines, l’opérationnalisation du fonds de financement de la promotion du secteur minier, ainsi que celui du financement de la recherche géologique, du renforcement des capacités et de la formation.

Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a salué l’engagement des membres du CESEC. « Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire une exploitation optimale des recommandations pertinentes faites à l’issue des 14 jours de travaux », a-t-il promis. La cérémonie s’est terminée par la lecture des motions de remerciement adressées aux autorités du pays.

Abdrahamane SISSOKO / maliweb.net

