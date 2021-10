Mois de la Solidarité : Yacouba Katilé rend visite à la doyenne d’âge de la commune VI

Dans le cadre de la commémoration de la 26ème édition du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’Exclusion, le Président du Conseil Economique, Social et Culturel, M. Yacouba KATILE, a rendu visite , le mercredi 13 octobre dernier , à la doyenne d’âge de la commune VI du District de Bamako, Mme YOROBO dite Sitan TOURE.

Du haut de ses 103 ans, Mme Touré affiche une belle mine. Le poids de l’âge n’a apparemment pas répercuté sur sa lucidité. Mais toutefois, la plus âgée de la commune VI, est non voyant depuis bientôt d’ans. C’est dans une atmosphère détendue empreinte de gaieté que le Président du CESC et sa délégation ont été accueillis dans la famille Traoré, sise à Missabougou Kouloubleni où réside Mme YOROBO dite Sitan TOURE.

Dans son intervention, M. KATILE a rappelé la symbolique du mois de la Solidarité en générale et particulièrement le rôle important qu’occupent les personnes âgées dans notre société. Au nom du Président de la Transition et du gouvernement, il a remis un lot de cadeaux composé entre autres de vivres, de couverture et une enveloppe symbolique à Mme YOROBO dite Sitan TOURE. En retour, la centenaire n’a manqué d’exprimer toute sa gratitude. Elle a formulé des bénédictions pour la stabilité de notre pays. Mme Touré a aussi souligné à son visiteur du jour, une préoccupation majeure qui la tient à cœur notamment le spectre du chômage des jeunes.

Il faut rappeler que le thème retenu de cette année est : « La Solidarité, un moyen de renforcement de la paix et de la cohésion sociale et d’atténuation des effets de la Covid 19 ».

Baba Bourazhima CISSE

Conseiller en Communication CESC

