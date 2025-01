Mariés depuis plus de trente ans, Barack et Michelle Obama ont au fil des années montré leur forte complicité. Cependant, depuis quelques semaines, une rumeur concernant leur possible divorce n’en finit pas d’enfler. Ce 17 janvier, l’ancien président a démenti cette rumeur.

Selon une rumeur persistante, l’ancien couple présidentiel battrait de l’aile. Barack et Michelle Obama, qui semblaient pourtant très complices et fusionnels, seraient au bord du divorce après 33 ans de mariage. Les fans des Obama ont remarqué que Michelle Obama était mystérieusement absente des sorties publiques de son époux, ce qui n’est pas dans ses habitudes. Elle n’était pas aux obsèques de l’ancien président Jimmy Carter à Washington, le 9 janvier dernier, et un communiqué a annoncé qu’elle ne sera pas non plus à l’investiture de Donald Trump, le 20 janvier prochain.

Comme pour faire taire les rumeurs, Barack Obama a publié un message sans équivoque. Chaque année, pour l’anniversaire de Michelle Obama, son époux Barack Obama publie un adorable message sur Instagram. Ce vendredi 17 janvier, le post était d’autant plus attendu. Et l’ancien président n’a pas dérogé à la règle. « Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie Michelle Obama », a-t-il écrit, sous un cliché les montrant se tenant la main tout en savourant un dîner. « Tu remplis chaque pièce de chaleur, de sagesse, d’humour et de grâce – et tu as l’air bien en le faisant », a ajouté Barack Obama. « J’ai tellement de chance de pouvoir vivre les aventures de la vie avec toi. Je t’aime ! », a-t-il conclu. En seulement 30 minutes, la photo cumule déjà 233 000 mentions j’aime.

Invité à participer au podcast “Pivot”, l’ancien président américain a expliqué pourquoi sa fille aînée Malia n’utilise plus son nom. Elle a réalisé son premier film The Heart, dont elle a écrit le scénario. C’est toutefois sous un autre patronyme que celui d’Obama qu’elle a choisi de le présenter : Malia Ann. Ann étant son deuxième prénom, ainsi que le nom de sa grand-mère maternelle décédée quelques années avant sa naissance. « Elle m’a dit : ‘Tu sais quoi ? Je veux que les gens le regardent (évoquant son film The Heart, ndlr) pour la première fois sans faire cette association’», a-t-il expliqué.

