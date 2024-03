Les relations entre le président Joe Biden et le Premier ministre Benjamin Netanyahu ont atteint lundi leur niveau le plus bas en temps de guerre, les États-Unis ayant autorisé l’adoption d’une résolution de cessez-le-feu à Gaza aux Nations Unies et s’attirant de vives réprimandes de la part du dirigeant israélien.

Netanyahu a brusquement annulé cette semaine la visite à Washington d’une délégation de haut rang pour discuter de la menace d’offensive israélienne dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, après que les États-Unis se soient abstenus lors d’un vote au Conseil de sécurité qui exigeait un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas et la libération de tous les otages détenus. par les militants palestiniens.

La suspension de cette réunion constitue un nouvel obstacle majeur aux efforts des États-Unis, préoccupés par l’aggravation de la catastrophe humanitaire à Gaza, pour amener Netanyahu à envisager des alternatives à une invasion terrestre de Rafah, le dernier refuge relativement sûr pour les civils palestiniens.

La menace d’une telle offensive a accru les tensions entre les alliés de longue date, les États-Unis et Israël, et a soulevé la question de savoir si les États-Unis pourraient restreindre l’aide militaire si Netanyahu défiait Biden et poursuivait quand même.

“Cela montre que la confiance entre l’administration Biden et Netanyahu pourrait être en train de se briser”, a déclaré Aaron David Miller, ancien négociateur pour le Moyen-Orient pour les administrations républicaine et démocrate. “Si la crise n’est pas gérée avec soin, elle ne fera que s’aggraver.”

La décision de Biden de s’abstenir à l’ONU, après des mois d’adhésion à la politique américaine de longue date consistant à protéger Israël au sein de l’organisation mondiale, semble refléter la frustration croissante des États-Unis à l’égard du dirigeant israélien.

Le président, candidat à sa réélection en novembre, fait face à des pressions non seulement de la part des alliés de l’Amérique, mais aussi d’un nombre croissant de ses collègues démocrates, pour freiner la réponse militaire israélienne aux attentats transfrontaliers meurtriers du Hamas du 7 octobre qui, selon Israël, ont tué 1 200 personnes. .

Netanyahu est confronté à ses propres défis intérieurs, notamment les exigences des membres de sa coalition d’extrême droite en faveur d’une ligne dure à l’égard des Palestiniens. Il doit également convaincre les familles des otages qu’il fait tout pour leur libération, alors qu’il fait face à de fréquentes manifestations appelant à sa démission.

Alors que le bureau de Netanyahu annonçait l’annulation de la visite, il a déclaré que l’échec des États-Unis à opposer leur veto à la résolution était un « net recul » par rapport à leur position précédente et nuirait aux efforts de guerre d’Israël.

PERPLEXE

Les responsables américains ont déclaré que l’administration Biden était perplexe face à la décision d’Israël et la considérait comme une réaction excessive, insistant sur le fait qu’il n’y avait eu aucun changement de politique.

Washington avait largement évité le mot « cessez-le-feu » plus tôt dans la guerre qui a duré près de six mois dans la bande de Gaza et avait utilisé son droit de veto à l’ONU pour protéger Israël dans ses représailles contre le Hamas.

Mais alors que la famine menace à Gaza et que la pression mondiale augmente pour une trêve dans la guerre qui, selon les autorités sanitaires palestiniennes, a tué quelque 32 000 Palestiniens, les États-Unis se sont abstenus lors de l’appel à un cessez-le-feu pour le mois sacré musulman du Ramadan, qui se termine dans deux semaines. .

Le défi désormais pour Biden et Netanyahu est d’empêcher leurs différends de devenir incontrôlables, disent les analystes.

Jon Alterman, directeur du programme Moyen-Orient au centre de réflexion du Centre d’études stratégiques et internationales à Washington, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que cela constitue un « coup mortel » pour les relations. “Je ne pense donc pas que la porte soit fermée à quoi que ce soit”, a-t-il déclaré.

Signalant que les deux gouvernements restent en communication étroite, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, lors d’une visite distincte de celle que la délégation de Netanyahu a annulée plus tôt, a procédé lundi à des réunions de haut niveau à Washington.

Mais l’abstention américaine ajoute au fossé grandissant entre Biden et Netanyahu, qui se connaissent depuis des années mais entretiennent des relations difficiles même dans le meilleur des cas.

Plus tôt ce mois-ci, Biden a déclaré dans une interview à MSNBC qu’une invasion de Rafah constituerait une « ligne rouge », tout en ajoutant que la défense d’Israël est « critique » et qu’il n’y a aucun moyen « de couper toutes les armes donc ». qu’ils n’ont pas le Dôme de Fer (système de défense antimissile) pour les protéger.”

Netanyahu a rejeté les critiques de Biden et s’est engagé à avancer à Rafah, la dernière partie de la bande de Gaza où les forces israéliennes n’ont pas mené d’offensive terrestre, bien que les responsables américains affirment qu’il n’y a aucun signe d’une opération imminente.

Cela a été suivi la semaine dernière par le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, le plus haut élu juif du pays, qualifiant Netanyahu d’obstacle à la paix et appelant à de nouvelles élections en Israël pour le remplacer.

Biden l’a qualifié de “bon discours”.

Mais le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré mercredi aux journalistes qu’il envisageait d’inviter Netanyahu, qui s’est entretenu par liaison vidéo avec les sénateurs républicains la semaine dernière, à s’adresser au Congrès. Cela serait considéré comme une attaque contre Biden, donnant à Netanyahu un forum de haut niveau pour exprimer ses griefs contre l’administration américaine.

Le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse a déclaré à Reuters que Netanyahu semblait travailler avec les républicains pour « militariser la relation américano-israélienne en faveur de la droite ».

La candidature de Biden à sa réélection en 2024 limite ses options : il doit éviter de donner aux Républicains une question à saisir auprès des électeurs pro-israéliens, tout en mettant un terme à l’érosion du soutien des démocrates progressistes consternés par son fort soutien à Israël.

Netanyahu, conscient que les sondages montrent qu’il est largement battu lors de toutes les élections organisées actuellement, sait qu’il existe un large soutien en faveur de la poursuite de la guerre à Gaza parmi une population israélienne encore profondément traumatisée par l’assaut du 7 octobre.

Il semble donc prêt à prendre le risque de tester la tolérance de Washington.

Tous les membres du gouvernement d’unité d’urgence de Netanyahu soutiennent la poursuite de la guerre jusqu’à ce que le Hamas soit détruit et que les otages soient rendus, et il y a eu peu de signes de volonté de répondre aux appels à la modération des États-Unis, malgré le risque croissant d’isolement international.

Le ministre des Finances d’extrême droite, Bezalel Smotrich, a déclaré qu’Israël était un partenaire mais que les Etats-Unis n’étaient pas son “Etat patron”.

Commentaires via Facebook :