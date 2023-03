Briefing de l’actualité tunisienne à travers les médias locaux

– Anadolu vous propose une sélection des principaux événements survenus en Tunisie au cours des dernières 24 heures à travers les médias locaux.

*Président de la Guinée-Bissau : Les propos de Kaïs Saïed sur les Subsahariens ont été “mal interprétés” (AA)

Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló a déclaré, mercredi, que les déclarations de son homologue tunisien, Kaïs Saïed, sur les ressortissants d’Afrique subsaharienne ont été “mal interprétées”.

C’est ce qui ressort d’une vidéo publiée par la présidence tunisienne à l’issue d’une rencontre au Palais de Carthage entre Saïed et Embaló, qui est également le président en exercice de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest).

Pour Embaló, il est impensable que “la Tunisie, le pays de l’ancien président Habib Bourguiba, puisse être un pays raciste”, qualifiant le tollé soulevé par les déclarations du président Kaïs Saïed de “mauvaise interprétation”.

*Boycott de produits tunisiens en Afrique subsaharienne : une campagne lourde de conséquences (AA)

Les réseaux sociaux au Mali, au Sénégal, et en Guinée… s’enflamment depuis les propos controversés du président tunisien, Kaïs Saïed, sur la présence des migrants subsahariens dans son pays. Dans le viseur des internautes, tous les produits de fabrication tunisienne.

Depuis le lancement de la campagne de boycott des produits tunisiens, plusieurs internautes ont associé leurs photos de profil au filtre “Nous boycottons”. Tandis que, d’autres ont partagé des listes noires des marques tunisiennes stigmatisées. Confrontés à la colère des consommateurs subsahariens, de nombreuses entreprises tunisiennes sont sur la sellette, de quoi inquiéter les milieux d’affaires.

*La Banque mondiale n’a pas l’intention de sanctionner la Tunisie (mosaiquefm.net)

Alexandre Arrobbio, représentant de la Banque mondiale en Tunisie, a indiqué dans l’émission “Mosaïque +” que la note publiée par l’agence de presse Reuters sur la rupture momentanée du travail avec le gouvernement tunisien, vise à rassurer les employés subsahariens de la Banque mondiale en Tunisie, après les “déclarations polémiques” du président de la République, Kaïs Saïed, sur les migrants subsahariens.

“Certains de nos employés ont été choqués, d’autant se sont senti visés. C’est là que la Banque mondiale a décidé de les rassurer en faisant la lumière sur les mesures positives que les autorités tunisiennes ont prises en faveur des communautés subsahariennes en Tunisie”, a-t-il dit.

Arrobbio a souligné que la mesure prise par la Banque mondiale n’est pas une sanction. “La BM a rappelé qu’elle est toujours contre la discrimination raciale (…) L’Institution n’a pas suspendu ses programmes en Tunisie et elle est toujours disposée à aider les Tunisiens dans les différents domaines”, a-t-il ajouté.

Il a, également souligné que la Banque mondiale attend que la situation s’apaise pour relancer un nouveau programme de soutien à la Tunisie.

*Saïed : Dissolution de tous les conseils municipaux (mosaiquefm.net)

Le président de la République, Kais Saïed a annoncé, hier mercredi, lors d’un Conseil ministériel organisé au palais de Carthage, qu’un décret sera publié pour appeler les nouveaux membres du Parlement à organiser leur première séance plénière.

Deux autres décrets ont été aussi examinés par ce conseil. Le premier concerne l’amendement de la loi électorale des membres des conseils municipaux et le deuxième l’élection des membres du Conseil national des régions et des secteurs en plus d’un décret ordonnant la dissolution de tous les conseils municipaux et la désignation de délégations spécifiques pour prendre la relève.

*La société civile appelle le ministre de l’Intérieur à présenter des excuses (jawharafm.net)

Un collectif d’associations et d’organisations a fait part de son rejet catégorique des déclarations données par le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, en marge de sa visite hier, mardi, à Ben Guerdane, dans le cadre de la commémoration du 7e anniversaire de l’épopée du 7 mars.

Le ministre avait affirmé que “ceux qui nous font tympaniser les oreilles à travers les slogans de l’immunité parlementaire, de l’immunité judiciaire et qui brandissent à cor et à cri le sacré devoir incombant aux médias et aux syndicalistes, sont bien loin de faire office de bon juges, de bon syndicalistes ou encore de bon journalistes.

Dans une déclaration commune, les signataires ont demandé au ministre de l’Intérieur de présenter des excuses officielles sur fond de ses propos “violents, dangereux et hâtifs”, appelant à les supprimer des pages officielles du ministère de l’intérieur sur les réseaux sociaux.

Ils lui ont également fait porter la pleine et entière responsabilité des retombées de son discours sur la sécurité des journalistes, des militants syndicaux, des civils et des hommes politiques.

*Le blogueur Sahbi Amri placé en garde à vue (webmanagercenter.com)

Le blogueur Sahbi Amri est soupçonné d’avoir dévoilé l’identité d’un “agent d’infiltration”, lors d’un documentaire sur les réseaux d’envoi des jeunes aux foyers de tension, qui a été récemment diffusé par la chaîne Al Jazeera.

Sahbi Amri a été placé en garde à vue et ce, sur mandat du Pôle judiciaire antiterrorisme.

*Une députée fraîchement élue, condamnée à huit mois de prison (webdo.tn)

Elle n’aura pas eu le temps d’être investie au Parlement. La députée Olfa Marouani a été condamnée à huit mois de prison pour atteinte à autrui sur les réseaux sociaux. La Chambre correctionnelle au Tribunal de première instance de Ben Arous a condamné la députée relevant d’une des circonscriptions de Ben Arous, suite à la plainte d’un fonctionnaire à cause de posts publiés sur le réseau social Facebook.

La députée Olfa Marouani a été traduite avec trois autres accusés devant le tribunal pour atteinte à autrui sur les réseaux sociaux.

*Energie : Adoption imminente de la feuille de route nationale sur l’hydrogène vert (tunisienumerique.com)

La feuille de route nationale sur l’hydrogène vert qui fixera les grands axes stratégiques de la Tunisie dans ce secteur, devrait être fin prête d’ici la mi-mars, courant, selon une communication récente de Dorra Chida, la coordinatrice de projet à la Coopération allemande en Tunisie.

La stratégie nationale sur l’hydrogène vert sera préparée, une fois la feuille de route déterminée, avec un plan d’action en ce qui concerne les activités prévues pour réaliser les objectifs escomptés.

La coordinatrice du projet a assuré que la stratégie nationale est une composante du projet « L’hydrogène vert pour une croissance durable et une économie à faible émission de carbone en Tunisie » (H2Vert.TUN) lancé en 2022, et qui s’étalera jusqu’en janvier 2025.

*Saisies en Norvège : 30 pièces de monnaie antiques restituées à la Tunisie (webdo.tn)

Une cérémonie de remise de 30 pièces de monnaie antiques est organisée (…) le mercredi 8 mars, au siège du ministère des Affaires culturelles, en présence du chercheur norvégien Ronald Haakon.

Il est à noter que ces 30 pièces de monnaie antiques datant de la période carthaginoise avaient été saisies en Norvège en 2022.

La saisie et le suivi du processus de récupération de ces pièces ont été effectués en coordination entre le ministère des Affaires culturelles dans ses différentes directions concernées, et le ministère des Affaires étrangères, de l’immigration et des Tunisiens à l’étranger.

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

