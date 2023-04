Ce que l’on sait sur l’auteur présumé de la fuite de documents classifiés du Pentagone

L’affaire de la fuite de documents confidentiels américains a pris une nouvelle tournure après l’interpellation de l’homme qui en serait à l’origine. Sputnik retrace ce que l’on sait sur l’affaire.

Interpellation “sans incident”

Jack Teixeira, de la Garde nationale aérienne des États-Unis, a été interpellé “sans incident” le 13 avril à Dighton, une petite ville rurale au sud de Boston (Massachusetts).

Sur les images d’arrestation diffusées par les chaines américaines en direct, on pouvait voir un homme, portant un t-shirt gris et un short rouge, reculer lentement vers des soldats avant d’être interpellé, puis escorté vers un véhicule d’allure civile.

BREAKING: Sky 5 was overhead as federal agents swarmed a Mass. home and detained a man amid the probe into leaked classified documents about the Ukraine war. https://t.co/5FCrFgz3QZ pic.twitter.com/cwdp4yWJLK

— WCVB-TV Boston (@WCVB) April 13, 2023