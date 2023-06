« On n’est pas obligé de croupir dans sa routine quand on souhaite faire des choses bénéfiques au peuple, et on n’est pas tenu de suivre les pratiques d’antan quand on veut qu’une chose soit bien accomplie ». Il y a des milliers d’années, les Chinois de l’Antiquité ont reconnu l’importance de la réforme pour le développement social et l’amélioration du bien-être du peuple, et cette idée s’est poursuivie et développée dans la Chine contemporaine.

Situé en banlieue de Beijing, le village de Beilangzhong ne bénéficie ni de situation géographique privilégiée ni de ressources naturelles enviables. Au fil des années, en s’appuyant sur l’esprit de réforme et d’innovation, Beilangzhong est passé d’une structure industrielle simple à un village industriel bien connu. La vie des villageois s’améliore de jour en jour.



Jia Jiabin, présentateur de CGTN, et Aimara Gerdel, directrice du Centre vénézuélien d’Études sur la Chine, vous emmènent dans le village de Beilangzhong pour vous faire découvrir l’histoire de la réforme qui s’opère dans les zones rurales en Chine.

Source: https://francais.cgtn.com/

Commentaires via Facebook :