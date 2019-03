Banca Popolare Etica en collaboration avec la Banque Malienne de Solidarité (BMS) et Caritas Africa a organisé mercredi dernier à l’hôtel Millénium Kamissa, une conférence régionale sur la finance avec comme thème « Financer l’avenir : quel rôle pour la finance éthique et basée sur la valeur en Afrique ? »

La rencontre a été présidée par le Cardinal Archevêque de Bamako M. Jean Zerbo, en présence de M. Ugo Biggeri, président de Banca Etica, M. Alain Holleville, Ambassadeur de l’UE au Mali, M. Gabriel Anokye, président de Caritas Africa, des Directeurs généraux de la Banca Popolare Etica et de la Banque malienne de solidarité.

L’événement a aussi marqué la présence des représentants des Agences du Système des Nations Unies et des agences de coopération bilatérale et multilatérales, les représentants des Institutions de Micro finance, des organisations partenaires et plusieurs autres invités.

Cette rencontre de 2 jours devrait permettre aux participants de discuter et de présenter comment les Banques éthiques et fondées sur les valeurs peuvent jouer un rôle en référence à l’inclusion financière et à l’entrepreneuriat durable en Afrique.

Dans son discours, le Cardinal Archevêque de Bamako, Jean Zerbo a indiqué que cette conférence intervient au début de la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030, doit se donner le devoir de prendre en compte autant que faire se peut, les 17 objectifs de développement durable, qui ont pour but de faire converger et de coordonner les politiques nationales vers une vision commune de humanité.

Le Cardinal Zerbo a aussi invité les partenaires, les institutions financières, les autorités administratives et politiques, toutes les personnes de bonne volonté à plus d’ouverture vers les couches les plus démunis, à plus de solidarité avec les personnes vulnérables à plus d’attention aux structures qui se battent avec plus de moyens aux cotés des groupes cibles qui ne cherchent qu’à améliorer leur condition de vie dans la paix et la tranquillité.

Dans ses propos, M. Gabiel Anokye, président de Caritas Africa a indiqué que le réseau Caritas est bien connu à travers le monde pour son engagement dans les réponses aux crises humanitaire, les actions de développement durable et le plaidoyer en vue de contribuer à la construction d’un monde juste et fraternel.

Cependant, ajoute -t-il, cette conférence sur la finance éthique est une manière particulière d’aborder les causes de la pauvreté.

Parce-que, indiquera-t-il, « Elle permettra aux uns et aux autres d’échanger leurs expériences et leurs bonnes pratiques permettant d’élaborer une note conceptuelle en vue de promouvoir la finance éthique en Afrique »

Alain Holleville, l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Mali a pour part signalé que l’UE a mis en place une politique spécifique, appelée « plan d’investissement extérieur », qui vise à soutenir et encourager les investissements privés dans les secteurs clé (énergies renouvelables, financements des MPME, agriculture durable, villes durables et digitalisation).

A cet égard, rappelle M. Holleville, pour la période 2017 – 2020 un système de financements mixtes et de garanties pour une valeur de 4,1 milliards d’euros a été mis en place et devrait avoir un effet de levier jusqu’à 44 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Pour lui, cette conférence représente une bonne occasion pour permettre aux parties prenantes d’échanger sur les besoins des pays africains en matière d’inclusion financière et sur la manière dont la finance éthique peut répondre à leurs besoins.

«Nous pouvons dire que la Banque Malienne de Solidarité jouera pleinement son rôle dans ce sens. Il lui suffit de promouvoir les institutions de micro finance », a conclu l’ambassadeur de l’Union Européenne

Abdoul Karim sanogo

Commentaires via Facebook :