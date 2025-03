Conflit en RD-Congo : le Rwanda rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique

Le ministère des affaires étrangères du Rwanda a annoncé lundi 17 mars 2025 la rupture de relations diplomatiques avec la Belgique, l’un des pays les plus critiques de Kigali depuis le début de l’offensive du M23 dans l’est de la République démocratique du Congo. Bruxelles a regretté une décision « disproportionnée ».

Le Rwanda a annoncé lundi 17 mars la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant l’ex-puissance coloniale d’avoir « pris parti » pour Kinshasa « bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo (RDC).

« Le gouvernement du Rwanda a notifié aujourd’hui le gouvernement de Belgique de sa décision de rompre les relations diplomatiques, avec effet immédiat », a déclaré le ministère des affaires étrangères rwandais dans un communiqué. Une décision liée selon Kigali aux « tentatives pitoyables » de Bruxelles de « maintenir ses illusions néocoloniales ».

La Belgique a regretté de son côté une décision « disproportionnée », qui selon son chef de la diplomatie Maxime Prévot « illustre que lorsque nous sommes en désaccord avec le Rwanda, il préfère ne pas dialoguer ».

La Belgique, ancienne puissance coloniale à la fois de la RDC (ex-Zaïre) et du Rwanda, a été l’un des pays les plus critiques de Kigali depuis que la rébellion du M23, soutenue par Kigali, a lancé en décembre une offensive dans l’est de la RDC, qui l’a vu notamment s’emparer de Goma, la capitale du Nord-Kivu, et de Bukavu, capitale du Sud-Kivu.

Bruxelles avait notamment demandé fin janvier à l’Union européenne d’envisager des sanctions contre le Rwanda, accusé de violer la souveraineté de la RDC. La Belgique n’avait pas soutenu la nouvelle aide de 20 millions d’euros octroyée en novembre. Elle s’était abstenue lors d’un vote au Conseil de l’UE.

Le Rwanda avait annoncé en février la suspension des programmes d’aide au développement belges dans le pays.

« Aujourd’hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile injustifiée à l’égard du Rwanda, dans le but de déstabiliser le pays et la région », a accusé Kigali.

« La décision d’aujourd’hui reflète l’engagement du Rwanda à protéger ses intérêts nationaux et la dignité des Rwandais, ainsi qu’à défendre les principes de souveraineté, de paix et de respect mutuel, » ajoute le communiqué.

Tous les diplomates belges présents au Rwanda sont tenus de quitter le pays dans un délai de 48 heures, a indiqué Kigali.

Source: https://www.la-croix.com/

