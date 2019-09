L’appel de Ba.

Après les cris racistes contre Romelu Lukaku le week-end dernier à Cagliari et le communiqué lunaire des ultras de l’Inter, Demba Ba a lancé un appel à tous les joueurs noirs évoluant dans le championnat italien. « Et voici la raison pour laquelle j’ai décidé de ne pas y jouer quand je le pouvais, a-t-il expliqué dans un tweet. Et à ce stade, j’aimerais que tous les joueurs noirs quittent ce championnat ! Cela n’arrêtera certainement pas leur stupidité et leur haine, mais au moins ils n’affecteront pas les autres races. » Un message clair de la part de l’attaquant arrivé à l’İstanbul Başakşehir cet été, après être passé par la Chine, où il avait lui aussi été victime de propos racistes.

And here’s the reason why I decided not to play there when I could… And at that point I wish all the black players would get out of this league! Surely it won’t stop their stupidity and hate but at least they won’t affect other races. https://t.co/whu1XexYmy

— Demba Ba (@dembabafoot) September 4, 2019