Des risques “d’apocalypse nucléaire” : les menaces de Dmitri Medvedev, ancien président russe, face aux livraisons d’armes de l’Occident

L’ancien président russe, Dmitri Medvedev, a publié une vidéo sur la messagerie Telegram, dans laquelle il menace les pays qui viennent en aide à l’Ukraine d’un “conflit nucléaire”. Le vice-président du Conseil de sécurité de Russie affirme que les risques “d’apocalypse nucléaire” augmentent.

“La menace d’un conflit nucléaire est-elle passée ?” La question est posée par Dmitri Medvedev. L’ancien président russe et désormais vice-président du Conseil de sécurité de Russie apparaît dans une vidéo diffusée ce jeudi 23 mars sur la plateforme Telegram : celui-ci critique ouvertement les livraisons d’armes en Ukraine qui sont opérées par les Occidentaux. En réponse, Dmitri Medvedev affirme que les “risques nucléaires” vont “augmenter”.

“La menace d’un conflit nucléaire est-elle passée ? Non, elle n’est pas passée. Elle a augmenté. Chaque jour où des armes étrangères sont livrées à l’Ukraine rapproche finalement cette même apocalypse nucléaire…”, a estimé l’ancien président russe dont les propos ont été relevés et traduits par nos confrères du média The Independent. L’ancien chef de l’État russe conseille par la suite aux Occidentaux de prendre cette menace très au sérieux : “J’ai le sentiment que jusqu’à un certain moment, ils n’ont pas cru et n’ont pas vu l’étendue de la détermination de la Russie, ni celle de son président ou du commandant suprême, à faire ce que nous avons fait. Et ils ont mal calculé”, affirme l’intéressé.