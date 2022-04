Emmanuel Macron a refusé de participer à l’émission Élysée 2022 sur France 2, la grande émission politique présentée ce mardi par Léa Salamé et Laurent Guimier. Son absence fait grincer des dents au sein du service public. La Société des Journalistes de France 2 “regrette ce choix qu’elle ne comprend pas”, a-t-elle fait savoir par communiqué.

Le chef de l’État sera donc le seul candidat à la présidentielle à ne pas s’y rendre. Il était pourtant attendu ce mardi aux côtés de Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Philippe Poutou. La semaine dernière, ce sont Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Jean Lassalle, Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud qui étaient présents sur le plateau de France 2.

La colère de France 2

La Société des Journalistes de France déplore la décision du candidat de la République en marche. “Monsieur Emmanuel Macron, malgré de multiples invitations et propositions, vous n’avez participé à aucun des nombreux rendez-vous politiques de France 2. Nous le regrettons, et nos téléspectateurs aussi”, peut-on lire dans un communiqué. “Pourquoi les téléspectateurs de France 2 n’ont-ils pas la possibilité de vous entendre sur leur chaîne? Vous qui avez pour projet de supprimer la redevance, et donc de priver l’audiovisuel public de son principal moyen de subsistance et d’indépendance, pourquoi ne venez-vous pas répondre aux questions des journalistes de France 2? La Société des Journalistes de France 2 ne peut que regretter ce choix qu’elle ne comprend pas”.