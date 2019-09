A l’occasion de la célébration du 89e anniversaire de la fête nationale d’Arabie Saoudite, ce 23 septembre 2019, le Royaume met les bouchées doubles pour rendre grandiose et à la dimension de l’événement la commémoration de la Réunification en 1932.

Le Serviteur des deux Saintes mosquées, le Roi Salman ben Abdel Aziz Al-Saoud, et son Altesse royale, Mohammed ben Salmane, Prince-héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense seront à l’honneur ce lundi 23 septembre 2019 dans une communion de pensée entre citoyens et dirigeants à l’occasion de la Fête nationale du Royaume d’Arabie Saoudite.

Par le doigté du grand réunificateur, le regretté Roi Abdel Aziz Ben Abdelrahmane Al-Saoud, l’Arabie Saoudite s’apprête à fêter avec fierté la Réunification de cette entité, unique en son genre, fondée sur l’unité nationale, la sécurité, la stabilité, le progrès et le rayonnement.

L’Arabie Saoudite, sous la houlette du Prince-héritier, a initié des réformes majeures à travers un projet dénommé “Vision 2030”. C’est le plus grand projet stratégique intégrant tous les aspects de la vie économique et sociale. Il vise la structuration de l’économie saoudienne en la diversifiant afin qu’elle ne repose plus sur le pétrole.

Le Royaume saoudien ambitionne d’être parmi les premiers pays du G-20. Du coup, le projet Neom est en train de voir le jour sur une superficie de 26 500 km2 pour un coût estimé à plus de 500 milliards de dollars US. Cet investissement de haute portée commerciale et industrielle est situé sur la côte nord-ouest de la mer Rouge et du golfe d’Aqaba. Cette Vision rendra davantage plus attractif et compétitif le Royaume.

L’Arabie Saoudite est exportateur de pétrole à travers le monde. De ce fait, le Royaume joue un grand rôle dans la stabilité et le maintien du prix du baril. C’est pourquoi, il ne cesse de prôner le juste prix de cette manne sur le marché international.

De même, elle se distingue dans la gestion des masses puisqu’elle organise et abrite chaque année le pèlerinage et l’Umra à La Mecque. Ces deux rassemblements de grande envergure font de l’Arabie Saoudite une référence, avec une expertise avérée dans le domaine des retrouvailles. La gestion des masses constitue l’une des tâches les plus complexes. Elle demande une meilleure connaissance de ses différents enjeux et ses exigences en termes de logistique, de sécurité et de services. La Rédaction

Commentaires via Facebook :