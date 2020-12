Sous l’égide des hautes autorités politiques et religieuses des Emirats Arabes Unis qui travaillent d’arrache-pied pour la consolidation et la promotion de la paix et du vivre ensemble dans un monde de tolérance et de respect mutuel, S’est tenue virtuellement et durant trois jours (7,8 et 9 Décembre 2020), la septième rencontre du Forum Pour la Promotion de la Paix dans les Sociétés Musulmanes sous le thème central :

«Les Valeurs Post-Corona : la Solidarité et l’Esprit des Passagers du Navire », placée sous la présidence effective de Son Éminence Cheickh Abdullah Bin BAYYAH, Président fondateur du Forum Pour la Promotion de la Paix dans les Sociétés Musulmanes, Président du Conseil Scientifique Suprême de l’Université Mohammed Bin Zayed Pour les Science humaines.

Durant trois jours, les panelistes composés des professeurs émérites de renommée internationale dans les domaines de la science, de la médecine, de la philosophie, de l’économie de la sociologie, des religions comparées et l’histoire des civilisations, se sont penchés sur les différentes questions afférentes à la pandémie de Covid 19 et apporté les réponses appropriées à la question centrale du forum, à savoir :

Comment doit-il être l’esprit des passagers d’un navire qui tangue ? Et quel doit- être le rôle des valeurs humaines, tel que la solidarité, la tolérance et l’entre-aide, pour mener à bon port ce navire ?

La rencontre s’est ouverte par un discours de chickh Nahyan bin Moubarak, Ministre de la Tolérance et de la Coexistence, à la suite du quel se sont succédés des discours prononcés successivement par :

– Dr Muhammad Al-Issa, Secrétaire général de la Ligue Mondiale Islamique, du Royaume d’Arabie Saoudite,

– Dr Muhammad Joumaa, Ministre Egyptien des AWQAF,

– Cheickh Nurul Haq Quadri, Ministre Pakistanais des Affaires Religieuses et de l’Alliance Interconfessionnelle,

– Wissam Brownback, Ambassadeur de la Liberté des Religions au Département d’Etat Américain,

– Miguel Moratinos, Haut Représentant de l’Alliance des Civilisations des Nations Unis,

– Enfin le Mot d’encadrement tenant place d’une conférence préliminaire d’orientation, prononcé par le Grand Cheickh Dr Abdullah Bin BAYYAH,

Durant ces trois jours, les différents axes de la rencontre ont été minutieusement traités par des savants émérites. Et le monde entier va certainement bénéficier des conclusions et des recommandations issues de cette rencontre de haut niveau.

Les oulémas, érudits, savants et chercheurs maliens qui ont eu la chance de participer à ce forum international, se félicitent d’y avoir été invités, car il a été un cadre d’échange fructueux et d’une fécondité remarquable.

Les connaissances et analyses pertinentes émergées de la rencontre, sont de nature à consolider le rapprochement des cœurs et des esprits pour un vivre ensemble cohérent et tolèrent dont nos pays ont fortement besoin pour faire face aux multiples défis existentiels post- covid 19 que nous rencontrons aujourd’hui.

Les participants maliens au forum, saisissent cette opportunité pour adresser leurs remerciements les sincères et leurs gratitudes aux autorités des Emirats Arabes Unis d’avoir accepté d’abriter l’organisation de cette rencontre.

Nos remerciements vont également à Son Eminence Le Cheickh visionnaire et émérite savant de l’islam, Ashatabi de notre ère, Dr Abdoullah Bin BAYYAH, que Dieu le protège et l’assiste, de nous avoir adressé les invitations de participer virtuellement à cette rencontre internationale combien bénéfique pour l’humanité toute entière et plus particulièrement pour notre pays le Mali, qui traverse des moments difficiles de son existence.

Nous remercions tous ceux qui ont apporté de près ou de loin, leurs partions à la réussite de cet espace d’échange international.

Nous remercions également Dr Mahmoud Abdou Zubair pour son courage, son dévouement et son engagement personnel à élaborer un cadre approprié pour la participation effective de tous les invités maliens et pour sa brillante intervention qui a résumé de façon éloquente ce que tout le monde voulait exprimer.

Nous remercions vivement le jeune coordinateur malien en la personne de Abdoulaye Alhousseiny Maiga pour sa disponibilité et son efficacité.

Enfin nous remercions l’ensemble des participants à cette conférence, du Mali et d’ailleurs.

Vivement l’édition prochaine.

Bamako, 10 Décembre 2020

