SECURITE Le président américain s’est dit favorable à des réformes « de bon sens » sur la vérification des antécédents.

Les républicains et les démocrates vont-ils parvenir à un compromis au Sénat ? Pressé d’agir après de nouvelles fusillades meurtrières, Donald Trump s’est dit vendredi favorable à des réformes de « bon sens » sur les ventes d’armes, tout en apportant un soutien sans réserve au puissant lobby NRA qui fait douter de ses intentions.

President Trump: "I don't care politically. I don't want to have crazy people having guns." pic.twitter.com/SGK0i4LnSg

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 9, 2019