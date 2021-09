Guinée-Nomination Pm : Mamady Doumbouya serait en discussion avec Sékouba Konaté

Le putschiste, nouvel homme fort de la Guinée, Mamady Doumbouya aurait choisi le Général Sékouba Konaté, un ancien président de la transition guinéenne comme Premier ministre. Le colonel Sekouba Konaté serait en discussion avancée avec Doumbouya, révèle le site Exclusif.net.

Né le 6 juin 1964 à Conakry, Sekouba Konaté est un militaire et homme d’État guinéen. Général d’armée, il est président de la République par intérim de janvier à décembre 2010.

De mère libanaise et de père guinéen de l’ethnie Malinké, il est originaire de Kankan et grandit dans la commune du Kaloum. Il est formé à l’Académie royale militaire de Meknès, au Maroc, et poursuit sa formation en France. En 1996, il suit les cours du Brevet de chef de section Parachutiste à Pau et des cours d’entraînement du 1er degré à Mont-Louis1. Il suit ensuite les cours de l’école de guerre en Chine.

Par: Ndeye Maty Diagne – Seneweb.com

