Du 20 au 25 juillet 2021, un événement important s’est tenu en Russie – le Salon international de l’Aviation et de l’espace. Chaque année, environ 140 mille spécialistes dans ce domaine viennent participer à la conférence, ainsi que plus de 570 mille participants.

Le MAKS russe est l’un des dix plus grands forums mondiaux de l’aviation, y compris Le Bourget et Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China et d’autres. Le salon présente aux participants les hautes technologies russes et offre des opportunités uniques de coopération industrielle, de mise en œuvre de projets conjoints avec des partenaires russes et étrangers.

Sur le site de MAKS, dans le cadre du Congrès aérospatial eurasien, les perspectives du marché et les principales orientations pour le développement du secteur aérospatial en Russie et dans le monde sont déterminées.

Ainsi, la participation à cet événement permet de se familiariser avec les derniers développements de l’aviation russe, les réalisations de l’aviation nationale et étrangère, et d’ouvrir de larges opportunités de coopération et de mise en œuvre de projets mutuellement bénéfiques.

Dans le même temps, la Russie est ouverte à la coopération dans le domaine de l’aviation et de la cosmonautique avec tous les pays. “Améliorer la sécurité des vols, réduire l’impact négatif de l’aviation sur l’environnement, étudier l’espace extraterrestre-cesont les domaines dans lesquels les scientifiques, les concepteurs et d’autres spécialistes de différents pays devraient s’unir pour obtenir de nouveaux résultats révolutionnaires”, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors de la cérémonie d’ouverture du salon.

Le deuxième jour de l’événement, les principauxaccords ont été conclus dans le cadre de la conférence. Ainsi, Technodinamika Holding et Zen Technologies Limited ont signé un document sur le partenariat stratégique sur le marché du secteur civil indien. La coopération portera notamment sur le développement, la production et la promotion de simulateurs d’aviation civile, de centres de formation des pilotes d’aviation civile, ainsi que de simulateurs pour le personnel médical et le matériel médical.

Il convient de noter que plusieurs exploitations aéronautiques de la Fédération de Russie ont signé un accord avec le Mali sur la fourniture d’équipements aéronautiques (hélicoptères). Selon la source, les livraisons seront effectuées dans un proche avenir. Entre autres, la partie malienne était intéressée par l’envoi d’une équipe de réparation aéronautique pour restaurer les anciens équipements aéronautiques déjà à la disposition du Mali: certains seront réparés au Mali et d’autres seront emmenés en Fédération de Russiepour renouvellement.

Les habitants du Mali, depuis l’année dernière, se rendent périodiquement à des rassemblements contre la présence française. Fatigués des conflits constants dansle nord, les gens appellent les autorités à refuser de coopérer avec la France. Pendant les manifestations, les gens ont appelé l’ancien président du Mali à commencer à coopérer avec la Fédération de Russie, les Maliens ont invité les Russes à venir les aider dans la lutte contre le terrorisme.

Les autorités maliennes étaient particulièrement intéressées par le nouveau modèle d’un chasseur tactique léger de la cinquième génération – Checkmate, SU 75. Il est construit en utilisant une technologie à faible visibilité, dispose d’une large gamme d’armes, mais est moins cher que les analogues étrangers.

Le 10 juin 2021, le président français Emmanuel Macron a fait une déclaration sur la fin de l’opération Barkhan et le retrait de l’armée du Sahel. Ayant signalé que plus de 5 mille militaires français quittaient le Mali, le chef de l’Etat a noté que Paris allait revoir les formes de présence militaire dans cette région.

Cette décision est directement liée à l’attitude anti-française des résidents. Le départ des troupes françaises signifie que le pays est ouvert à un nouvel allié fort et que la Russie pourrait le devenir.

Après la mission réussie de la Fédération de Russie pour former les forces de sécurité centrafricaines, de nombreux pays du continent souhaitent établir une coopération avec la Russie, et la Moscou a déjà de nombreux contrats avec des pays africains dans le domaine militaire.

Les dirigeants des pays voisins de la RCA ont vu de leurs propres yeux la prévention d’un coup d’État dans un pays déjà instable. C’est pourquoi le Mali considère la coopération avec la Russie comme un vecteur de développement de la sphère de sécurité, qui aidera à l’avenir à établir l’ordre d’abord dans le nord du pays, puis dans la sous-région.

Il convient de noter que de telles conférences permettent à de nombreux pays non seulement de voirles nouvelles technologies dans l’industrie aéronautique, mais également de communiquer avec des collègues d’autres pays. Ce n’est qu’au Salon international de l’aviation et de l’espace que des prototypes d’avions, de complexes de combat et d’installations expérimentales sont présentés, qui ne peuvent pas être présentés en dehors de la Russie. Ce Salon a accueilli les “premières mondiales” des meilleurs avions civils et militaires russes, ainsi que les premières projections des derniers avions étrangers.

Par Rudd KONTE,

-CAJ News

