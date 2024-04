CONAKRY, 7 avril (Xinhua) — La Guinée et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) viennent de conclure un accord-cadre d’investissement d’une valeur de 307 millions de dollars, a-t-on appris samedi de source officielle.

Cet accord de financement, conclu en marge du récent Forum d’investissement de la CEDEAO à Lomé, intervient sur fond de la levée de toutes les sanctions de l’institution sous-régionale contre la Guinée, explique une note d’information du ministère du Plan et de la Coopération internationale, dont Xinhua a reçu une copie.

Les fonds, octoyés par la Banque de développement et d’investissement de la CEDEAO, devraient financer un large éventail de projets socio-économiques tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays, comme le secteur agricole et le programme d’édification d’écoles primaires et secondaires publiques, pour un montant de 80 millions de dollars chacun.

L’accord prévoit également de financer l’établissement d’un laboratoire minier aux normes internationales, la construction des installations médicales et hôpitaux régionaux, la modernisation de quatre lycées agricoles et unités de production, ainsi que la réalisation de travaux routiers dans la capitale Conakry et ses préfectures environnantes. Fin

Source: https://french.news.cn/

Commentaires via Facebook :