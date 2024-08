Les forces ukrainiennes ont lancé une attaque majeure dans la région de Koursk le 6 août.

MOSCOU, 29 août (TASS) – La volonté de la Russie de mener des négociations de paix avec l’Ukraine ne faisait aucun doute, mais elle a été anéantie par l’action irresponsable de Kiev dans la région de Koursk, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre sénégalais des Affaires étrangères Yassine Fall.

« Nous nous souvenons toujours que le président [du président russe Vladimir] Poutine a fait la dernière proposition de paix en juin, après que toutes les initiatives et accords précédents ont été ruinés et sabotés par le régime de Kiev et ses soutiens occidentaux. Notre volonté de négocier ne faisait aucun doute, même si, bien sûr, après l’action imprudente dans la région de Koursk, toute discussion sur ce sujet n’est plus d’actualité », a-t-il déclaré.

Le 6 août, les forces ukrainiennes ont lancé une offensive de grande ampleur contre la région de Koursk. Depuis, des avertissements d’attaques de missiles ont été émis à plusieurs reprises dans la région et le gouvernement a déclaré l’état d’urgence au niveau fédéral. Les habitants des zones frontalières sont évacués vers des endroits plus sûrs. Selon le ministère russe des Situations d’urgence, un total de 197 centres d’hébergement temporaire fonctionnent dans 28 régions russes, hébergeant plus de 11 500 personnes, dont plus de 3 500 enfants.

Selon le ministère russe de la Défense, l’Ukraine a perdu jusqu’à 7 000 militaires et 74 chars depuis le début des combats dans la région de Koursk. L’opération visant à détruire les formations ukrainiennes se poursuit.

