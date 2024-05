La Russie va rejoindre les quatre premières économies mondiales (décret présidentiel)

MOSCOU, le 7 mai. /TASS/. La Russie devrait rejoindre les quatre premières économies mondiales en termes de parité de pouvoir d’achat, selon le nouveau décret du président Vladimir Poutine en mai.

Les principaux objectifs fixés dans le nouveau décret de mai sont présentés ci-dessous.

Objectifs nationaux

Le décret fixe sept objectifs de développement national : “Préservation de la population, renforcement de la santé et amélioration du bien-être de la population et soutien aux familles”, “Libérer le potentiel de chaque individu, favoriser ses talents et élever des individus patriotes et socialement responsables”, ” Milieu de vie confortable et sûr », « Protection de l’environnement », « Économie durable et vigoureuse », « Leadership technologique » et « Transformation numérique de l’administration étatique et municipale, de l’économie et de la sphère sociale ». Au total, 82 cibles sont répertoriées dans le décret.

Objectifs en économie et technologies

– Atteindre la quatrième place mondiale en termes de PIB en parité de pouvoir d’achat au plus tard en 2030 avec une stabilité macroéconomique préservée.

– Rejoindre les rangs des dix pays leaders en termes de volume de recherche et développement et augmenter les coûts pour eux jusqu’à 2% du PIB d’ici 2030.

– Réduire la part des importations dans le PIB à 17 % et multiplier par 1,5 la part des biens et services nationaux de haute technologie.

– Les investissements en capital fixe devraient croître de 60% d’ici 2030 par rapport au niveau de 2020.

– Les exportations de biens non énergétiques hors ressources devraient croître d’au moins deux tiers. Le secteur du tourisme devrait soutenir jusqu’à 5% du PIB.

– Le volume de la production agro-industrielle devrait croître de 25% d’ici 2030 par rapport au niveau de 2021, et les exportations devraient croître de 150%.

– Le réseau de partenariats stables avec les pays étrangers doit être formé et l’infrastructure nécessaire à l’activité économique étrangère doit être créée.

Objectifs en matière de démographie et de sphère sociale

– L’augmentation de l’indice synthétique de fécondité à 1,6% d’ici 2030.

– L’espérance de vie devrait atteindre 78 ans d’ici 2030.

– Baisse du niveau de pauvreté à moins de 7% d’ici 2030.

– Au moins 500 000 étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement supérieur russes d’ici 2030.

Objectifs d’infrastructure et d’écologie

– Mise en œuvre de programmes de modernisation à grande échelle des services publics, d’amélioration des espaces publics et de renouvellement des transports publics.

– Croissance de la mobilité aérienne pour les Russes de 1,5 fois d’ici 2030.

– 100% des déchets solides communaux triés d’ici 2030.

Transformation numérique

– « Maturité numérique » de l’administration et des secteurs clés de l’économie et de la sphère sociale d’ici 2030.

– Accès haut débit à Internet pour 97 % des foyers russes d’ici 2030.

– Assurer la souveraineté numérique et la sécurité de l’information sur Internet et créer un système pour lutter efficacement contre la cybercriminalité.

Nouveaux projets nationaux

– Le gouvernement est chargé de présenter onze nouveaux projets nationaux d’ici le 1er septembre de cette année ainsi qu’un ensemble supplémentaire de projets nationaux pour soutenir le leadership technologique.

– Le Cabinet doit présenter le plan intégré pour atteindre les objectifs de développement national pour la période d’ici 2030 et dans la perspective jusqu’en 2036 d’ici le 31 décembre de cette année.