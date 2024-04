Le Sahel africain se révolte contre le néocolonialisme occidental en éjectant les troupes et les bases étrangères, en concevant des monnaies alternatives et en défiant les anciennes multinationales. Après tout, la multipolarité ne peut fleurir sans que des résistances ne pavent son chemin.

L’émergence d’Axes de Résistance dans diverses géographies est un sous-produit inextricable du long et sinueux processus qui nous mène vers un monde multipolaire. Ces deux choses – la résistance à l’hégémon et l’émergence de la multipolarité – sont absolument complémentaires.

L’Axe de la Résistance au Moyen-Orient – à travers les États arabes et musulmans – a désormais pour sœur l’Axe de la Résistance qui couvre le Sahel en Afrique, d’ouest en est, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et du Niger au Tchad, au Soudan et à l’Érythrée.

Contrairement au Niger, où le changement de pouvoir contre le néocolonialisme a été associé à un coup d’État militaire, au Sénégal, le changement de pouvoir vient directement des urnes.

Le Sénégal est entré dans une nouvelle ère avec la victoire écrasante de Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, lors des élections nationales du 24 mars. Ancien inspecteur des impôts qui venait de passer quinze jours en prison, Bassirou Diomaye Faye a émergé avec le profil d’un leader panafricain outsider pour renverser la «démocratie la plus stable d’Afrique», dirigée par le président sortant Macky Sall, marionnette de la France.

Le futur président sénégalais rejoint Ibrahim Traore, 36 ans, au Burkina Faso, Aby Ahmed, 46 ans, en Éthiopie, Andry Rajoelina, 48 ans, à Madagascar, ainsi que la future superstar Julius Malema, 44 ans, en Afrique du Sud, en tant que membre de la nouvelle et jeune génération panafricaine axée sur la souveraineté. Dans son programme électoral, Faye s’est engagé à réclamer la souveraineté du Sénégal pas moins de dix-huit fois.

La géoéconomie est la clé de ces changements. Alors que le Sénégal devient un important producteur de pétrole et de gaz, Faye s’efforcera de renégocier les contrats miniers et énergétiques, notamment les plus importants conclus avec British Petroleum (BP) et l’exploitant britannique de mines d’or, Endeavor Mining.

Plus important encore, il prévoit d’abandonner le franc CFA – le système monétaire contrôlé par la France et utilisé dans 14 États africains – et même de créer une nouvelle monnaie dans le cadre de la refonte des relations avec la France, puissance néocoloniale et premier partenaire commercial du Sénégal. Faye, se faisant l’écho du camarade Xi Jinping, souhaite un partenariat «gagnant-gagnant».

L’entrée en scène de l’Alliance des États du Sahel

Faye n’a pas encore dit clairement s’il avait l’intention de chasser les militaires français du Sénégal. Si cela devait se produire, le coup porté à Paris serait sans précédent, car le Petit Roi Emmanuel Macron, en difficulté, et l’establishment français considèrent le Sénégal comme un acteur clé lorsqu’il s’agit de bloquer le Niger, le Mali et le Burkina Faso, pays enclavés, qui ont déjà laissé Paris dans la poussière (du Sahel).

Ces trois derniers États, qui viennent de former l’Alliance des États du Sahel (AES), sont non seulement un cauchemar pour Paris après des humiliations en série, mais aussi un casse-tête pour les États-Unis, comme en témoigne la rupture spectaculaire de la coopération militaire entre Washington et Niamey, la capitale nigérienne.

Le coupable, selon l’État profond américain, est bien sûr le président russe Vladimir Poutine.

De toute évidence, personne dans le Beltway américain n’a prêté l’attention nécessaire à la rafale diplomatique Russie-Afrique depuis l’année dernière, impliquant tous les acteurs clés du Sahel jusqu’aux nouveaux membres africains des BRICS, l’Égypte et l’Éthiopie.

Alors qu’il considérait auparavant le Niger comme un allié solide au Sahel, Washington est aujourd’hui contraint de présenter un calendrier pour le retrait de ses troupes du Niger, après l’annulation d’un accord de coopération militaire. Le Pentagone ne peut plus être impliqué dans la formation militaire sur le territoire nigérien.

Il existe deux bases clés – à Agadez et à Niamey – pour lesquelles le Pentagone a dépensé plus de 150 millions de dollars. Niamey n’a été achevée qu’en 2019 et est gérée par le commandement africain de l’armée américaine, l’AFRICOM.

Les objectifs opérationnels sont, comme on peut s’y attendre, entourés de mystère. La base de Niamey est essentiellement un centre de renseignement, qui traite les données collectées par les drones MQ-9 Reaper. L’US Air Force utilise également l’aérodrome de Dirkou comme base pour ses opérations au Sahel.

Les choses deviennent alors vraiment passionnantes, car la présence d’une base de drones de facto de la CIA à Dirkou, gérée par une poignée d’agents, n’est même pas reconnue. Cette base obscure permet de collecter des renseignements partout en Afrique centrale, de l’ouest au nord. Il s’agit d’un autre exemple classique de l’ancien directeur de la CIA Mike Pompeo : «Nous Mentons, Nous Trichons, Nous Volons».

Il y a environ 1000 soldats américains au Niger qui pourraient bientôt être éjectés. Les Américains tentent par tous les moyens d’endiguer l’hémorragie. Ce mois-ci encore, la sous-secrétaire d’État américaine chargée de l’Afrique, Molly Phee, s’est rendue à deux reprises au Niger. En perdant ses bases au Niger, Washington suivra Paris et perdra le contrôle du Sahel, le Niger se rapprochant de la Russie et de l’Iran.

Ces bases ne sont pas essentielles pour exercer une surveillance sur Bab el-Mandeb ; il s’agit avant tout du Sahel, avec des drones opérant à leur limite et violant tous les espaces aériens souverains en vue.

D’ailleurs, une importante délégation de Niamey s’est rendue à Moscou en janvier. La semaine dernière, Poutine a discuté de la coopération en matière de sécurité lors d’appels téléphoniques avec le président intérimaire du Mali, Assimi Goita, et le président de la junte militaire du Niger, Abdourahmane Tchiani, avant de s’entretenir avec le président de la République du Congo, Denis Nguesso.

Côte d’Ivoire : Le retournement de l’Empire

Les régimes fantoches pro-occidentaux s’effritent rapidement sur l’ensemble du continent africain. L’Alliance des États du Sahel – Mali, Burkina Faso et Niger – est peut-être l’avant-garde d’un Axe de Résistance africain, mais il y a plus, sous la forme de l’Afrique du Sud, de l’Éthiopie et de l’Égypte en tant que membres à part entière des BRICS – sans parler des candidats sérieux pour la prochaine vague des BRICS+, tels que l’Algérie et le Nigeria.

La Russie, sur le plan diplomatique, et la Chine, sur le plan commercial, ainsi que tout le poids du partenariat stratégique Russie-Chine, se concentrent clairement sur le long terme – en comptant sur l’Afrique dans son ensemble comme un acteur multipolaire clé. La conférence multipolaire qui s’est tenue le mois dernier à Moscou, et dont le charismatique leader panafricain, le Béninois Kemi Seba, était l’une des vedettes, en a apporté une nouvelle fois la preuve.

Les cercles diplomatiques pan-eurasiens se permettent même de plaisanter sur les récentes crises de nerfs du Petit Roi à Paris. L’humiliation totale de la France au Sahel est probablement l’un des moteurs des menaces de Macron d’envoyer des troupes françaises en Ukraine – qui seraient transformées en steak tartare par les Russes en un temps record – et de son empressement à soutenir les cascades russophobes actuelles de l’Arménie.

Historiquement, le fait est que les Africains considéraient l’ex-URSS comme beaucoup plus souple et même solidaire lorsqu’il s’agissait de siphonner les ressources naturelles ; cette bonne volonté a maintenant été transférée à la Chine.

En tant que plateforme d’intégration régionale, l’Alliance des États du Sahel a tout ce qu’il faut pour changer la donne. Le Sénégal de Faye pourrait éventuellement la rejoindre, mais la Guinée offre déjà la capacité géographique de fournir à l’alliance un accès maritime crédible. Cela conduira à l’extinction progressive de la CEDEAO, contrôlée par l’Occident et basée au Nigeria.

Cependant, il ne faut jamais négliger les puissants tentacules de l’Hégémon. Le plan directeur du Pentagone n’implique pas l’abandon de l’Afrique à une sphère d’influence multipolaire Russie-Chine-Iran. Pourtant, personne dans l’Axe de Résistance du Sahel ne croit plus à la carte de la «menace terroriste» des États-Unis. Il n’y avait pratiquement pas de terreur en Afrique jusqu’en 2011, lorsque l’OTAN a transformé la Libye en un champ de ruines, puis a mis des bottes sur le terrain et a érigé des bases militaires sur tout le continent.

Jusqu’à présent, l’Alliance des États du Sahel remporte haut la main la guerre de l’information axée sur la souveraineté. Mais il ne fait aucun doute que l’Empire ripostera. Après tout, tout ce jeu est lié à la paranoïa suprême du Beltway, qui craint que la Russie ne prenne le contrôle du Sahel et de l’Afrique centrale.

La Côte d’Ivoire entre en jeu, maintenant que le Sénégal pourrait commencer à flirter avec l’Alliance des États du Sahel.

La Côte d’Ivoire est plus stratégique pour Washington que le Tchad, par exemple, car le territoire ivoirien est très proche de l’alliance du Sahel. Cependant, le Tchad a déjà recalibré sa politique étrangère, qui n’est plus contrôlée par l’Occident et qui met l’accent sur le rapprochement avec Moscou.

Que réserve l’avenir à l’Empire ? Peut-être des drones américains «anti-terroristes» partagés avec Paris sur la base française en Côte d’Ivoire pour garder l’alliance du Sahel sous contrôle. C’est le coq gaulois humilié qui embrasse l’Hégémon en Afrique de l’Ouest sans même recevoir les miettes d’un croissant rassis.

Pepe Escobar

source : The Cradle

Commentaires via Facebook :