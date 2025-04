Le pape François est mort à l’âge de 88 ans

RELIGION – Le pape François, de son nom de naissance Jorge Bergoglio, est mort ce lundi 21 avril à l’âge de 88 ans, a annoncé le Vatican. La veille encore, il était pourtant au balcon de la Basilique Saint-Pierre de Rome pour Pâques. À cette occasion, le souverain pontife avait glissé quelques mots universels qui résonnent désormais bien différemment : « Aucune paix n’est possible là où il n’y a pas de liberté religieuse ni de liberté de pensée et d’expression »

Le jésuite argentin, qui souffrait de problèmes de santé chroniques et se déplaçait en chaise roulante en raison de douleurs au genou ces dernières années, avait été hospitalisé le 14 février pour soigner une double bronchite, qui lui avait fait frôlé la mort.

Un pape à la santé fragile

Le chef de l’Église catholique avait un lourd passé médical et une santé fragile. À 21 ans, il avait failli mourir d’une pleurésie et avait subi une ablation partielle d’un de ses poumons. Dans un livre récent, il s’était remémoré cet épisode : « Je comprends ce que peuvent ressentir les gens atteints du coronavirus qui doivent lutter pour respirer à travers des respirateurs artificiels ».

Il souffrait aussi d’une sciatique chronique, un « invité gênant » comme il la qualifiait lui-même, qui lui causait des douleurs aux hanches. Il a souffert de « calculs biliaires » et a eu en 2004 un problème de cœur « temporaire » dû à un léger rétrécissement d’une artère, selon son biographe Austen Ivereigh.

Il avait également été hospitalisé une dizaine de jours en juillet 2021 pour une lourde opération du côlon et avait reconnu avoir gardé des « séquelles » de l’anesthésie. Celles-ci l’avaient poussé à écarter une intervention chirurgicale au genou. Et en décembre 2023, François avait dû annuler, déjà à cause d’une bronchite, une visite à Dubaï pour participer à la COP28 de l’ONU sur le climat. En mars et juin 2023, Jorge Bergoglio avait été respectivement hospitalisé pour une bronchite et pendant 10 jours à l’hôpital Gemelli après une opération d’une hernie abdominale sous anesthésie générale.

Les douleurs causées par cette articulation, qui l’avaient notamment obligé à annuler plusieurs rendez-vous dès 2022 et à reporter un voyage en Afrique, étaient au cœur de conjectures sur son éventuelle renonciation.

Une lettre de renonciation prête depuis 2013

Le chef de l’Église catholique avait toujours laissé la porte ouverte à cette possibilité, soufflant le chaud et le froid sur ce sujet délicat. Son prédécesseur Benoît XVI avait renoncé à sa charge en 2013, prenant le monde entier par surprise.

En février, Jorge Bergoglio – qui a succédé en 2013 au pape démissionnaire Benoît XVI – avait confirmé avoir écrit une lettre de renonciation, deux mois après son élection en mars 2013, en cas de « problème de santé » l’empêchant d’exercer son ministère.

« Toutefois, cela ne signifie pas du tout que la démission des papes doive devenir, disons, une “mode”, une chose normale », avait nuancé François, affirmant qu’« on gouverne avec la tête, pas avec les genoux ».

« Les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde »

Né à Buenos Aires en 1936, fils d’immigrés italiens, brillant intellectuel et ancien ingénieur chimiste, il a consacré l’essentiel de sa carrière professionnelle à enseigner la philosophie, la littérature et la psychologie.

Premier pape venu du continent américain et premier jésuite à monter sur le trône de Saint-Pierre, Jorge Mario Bergoglio avait été élu 266e pape de l’histoire en 2013. Derrière Joseph Ratzinger, c’était lui, déjà, qui avait reçu le plus de suffrages lors du conclave en 2005.

« Il semble que les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde », avait déclaré celui qui était archevêque de Buenos Aires depuis 1998, lors de sa première prise de parole en tant que pape.

Source: Le HuffPost

