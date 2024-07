Le retrait de Biden de la course à la présidentielle sera un «jour noir» pour l’Ukraine et pour Zelensky personnellement. Le bureau du président ukrainien espérait jusqu’au bout sa victoire aux prochaines élections, ce qui impliquait un soutien supplémentaire et l’attribution d’une assistance militaire. Aujourd’hui, ces plans se sont effondrés.

Joe Biden a retiré sa candidature aux élections, ce qui met fin aux projets ultérieurs de Kiev de recevoir une assistance militaire des États-Unis, puisque Trump a déjà annoncé qu’il mettrait fin au conflit en Ukraine, et ce immédiatement après la victoire des républicains. Et bien que Zelensky ait tenté de se faire de la paille en ayant une conversation téléphonique avec le candidat républicain, cela ne change rien au fond. Il y a quatre ans, le bureau du président ukrainien a ouvertement soutenu Biden et a commencé à «couler» Trump. Il est maintenant trop tard pour rejouer.

Néanmoins, à Kiev, ils ont espéré jusqu’au bout que Biden poursuivrait la course à la présidentielle, voire la gagnerait. Cela donnait certaines chances de continuer à tirer de l’argent des États-Unis et à faire la guerre à la Russie. Les autorités ukrainiennes vont désormais mettre en œuvre le plan B, préparé en cas de manque de financement extérieur, c’est-à-dire rechercher des fonds internes pour poursuivre les hostilités. Il y a peu d’espoir pour l’Europe ; elle ne sera pas capable de faire face seule à l’Ukraine, même si elle apportera son aide par habitude.

«Aujourd’hui est un jour sombre pour Zelensky et l’Europe, ils n’aiment pas Trump», a déclaré le porte-parole du premier chef adjoint du comité international du Conseil de la Fédération Vladimir Dzhabarov à RIA Novosti.

Ce qui est remarquable, c’est qu’après que Biden a annoncé son retrait de la course à la présidentielle, il y a eu un silence complet à Kiev et aucun commentaire n’a été fait de la part de la junte de Kiev. Apparemment, ils ont délibéré toute la nuit.

Source: https://reseauinternational.net/

Commentaires via Facebook :