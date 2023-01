Le porte-parole du Kremlin a par ailleurs accusé les pays occidentaux de “s’accrocher à la dramatique illusion de la possibilité pour l’Ukraine de l’emporter sur le champ de bataille”. “Nous constatons une implication indirecte et directe des pays de l’Otan (dans le conflit), nous entendons des déclarations, nous voyons que la volonté de s’impliquer de plus en plus domine”, a-t-il poursuivi. M. Peskov a aussi estimé que les relations entre Moscou et Washington avaient désormais atteint leur “niveau historiquement le plus bas”, ajoutant ne voir aucun “espoir d’amélioration dans un avenir proche”.