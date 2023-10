L’Occident ne sait plus faire qu’une chose : menacer ! Il n’a plus rien à offrir. L’Histoire se fait ailleurs

Nous avons connu un «déluge de sommets» : le sommet de l’OTAN en juillet, où le président Zelensky a été refroidi ; puis il y a eu le sommet des BRICS, au cours duquel six nouveaux membres ont été admis. Cela a été suivi par le G20 à Delhi. Le président Poutine a assisté virtuellement à la réunion des BRICS, mais ni lui ni le président Xi, qui avait assisté personnellement à la réunion des BRICS, ne se sont rendus au G20. Ni l’un ni l’autre n’étaient présents à l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU).

Le président Poutine a cependant accueilli la réunion du Forum économique oriental qui a lieu chaque année depuis 2015 pour souligner la priorité absolue du pivotement de la Russie vers son propre Extrême-Orient – ​​qui, avec d’autres économies d’Extrême-Orient, est en train de devenir rapidement la dynamo de l’économie mondiale.

Mais quelque chose d’important était visible à l’AGNU. Avez-vous vu les discours des chefs d’État ? C’était surprenant : sur les images de MSM, tout le monde était là, à leur place, écoutant Zelensky, mais la réalité était différente : si vous cherchez autour, vous trouverez des images de l’Assemblée générale pendant que Zelensky parlait, et elle était presque entièrement vide, ou au mieux, un tiers plein.

La majorité mondiale s’est retirée.

Et cherchez plus loin : le Premier ministre Netanyahou s’est également adressé à l’Assemblée générale, tout comme le chancelier Scholtz, et encore une fois, pour chacun d’entre eux, l’auditorium de l’ONU contenait une poignée de preneurs de notes, et dans le cas du Premier ministre Netanyahou, «un petit groupe de loyalistes – du gouvernement, ministre, conseillers, assistants et partisans – qui ont fourni une bande sonore d’applaudissements aux Israéliens qui regardaient le discours chez eux». (Il convient également de noter que lors de son discours à l’Assemblée générale, Netanyahou a brandi une carte qui a complètement effacé la Palestine de la carte)

Cela n’a jamais été comme ça dans le passé. Que se passe-t-il ?

Le professeur Michael Hudson, qui a noté le même phénomène, a fait remarquer : «Il y a donc en réalité deux mondes différents, et ils ne semblent plus se mélanger, sauf dans la mesure où les États-Unis peuvent essayer d’intervenir – et de ralentir l’ensemble du processus et essayer d’empêcher l’horloge de bouger».

La tentative de geler les aiguilles de l’horloge était en effet très évidente dans le discours du président Biden. Le message de Biden était qu’il n’y aurait aucun compromis en ce qui concerne l’Ukraine. Il a déclaré :

«Mais je vous pose la question suivante : si nous abandonnons les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, pour apaiser un agresseur, un État membre peut-il avoir l’assurance d’être protégé ? Si nous laissons l’Ukraine se diviser, l’indépendance d’une nation est-elle garantie ? La réponse est non. Nous devons nous opposer aujourd’hui à cette agression flagrante – [afin] de dissuader demain d’autres agresseurs potentiels». [Souligné dans l’original]

Pour être clair, lorsque Biden déclare qu’il «ne permettra pas que l’Ukraine soit divisée», il affirme qu’il ne peut y avoir aucun compromis territorial concernant l’Ukraine. «La réponse est non ; nous devons résister à une agression pure et simple».

Il dit peut-être cela pour sauver sa candidature d’une humiliation, mais les mots ont un sens. Et le sens qu’il vient de leur attribuer aura des implications.

À Moscou, des conclusions sévères ont dû être tirées.

Sergueï Karaganov, l’un des fondateurs du Club Valdaï, a déclaré sans ambages à Vladivostok que l’époque où la Russie cherchait à s’allier avec l’Occident était «révolue» et, ce faisant, a mis le doigt sur le changement radical pour lequel l’Assemblée générale était emblématique. Karaganov a déclaré sans ambages que la Russie ne reviendrait jamais à cette époque, et vers la fin de ses commentaires, il a ajouté : De toute façon, «Qui voudrait s’allier avec l’Occident ? C’est ennuyant. La véritable excitation est en Asie».

Eh bien, il est évident que la vieille Europe ennuyeuse est à l’abandon : les économies européennes s’effondrent, tandis que le reste du monde, réuni à Vladivostok, «se construit».

L’un des aspects du fait que les pays non occidentaux coupent de plus en plus – ou réduisent considérablement – ​​leurs liens avec l’Occident pourrait être l’abandon presque total de la diplomatie à l’Ouest.

Le discours de Biden à l’Assemblée générale n’a même pas tenté d’effleurer la géostratégie ou le langage diplomatique approprié. Aujourd’hui, tout n’est que menace – explicite ou implicite. Il semble que le reste du monde s’ennuie des menaces et s’emploie à construire ses propres solutions de contournement.

Eh bien, Biden ayant dit «une chose» au début de la semaine (pas d’ATACMS pour l’Ukraine), s’est inversé en fin de semaine et a dit «oui» – mais «seulement quelques-unes».

Ensuite, il a nommé un inspecteur général pour l’Ukraine chargé de rendre compte de l’application par Kiev du financement américain. Jusqu’à présent, il n’y a eu absolument aucune comptabilité des dépenses.

De toute évidence, Biden espère, par ces mesures, persuader les Républicains d’adopter un projet de loi dans lequel 24 milliards de dollars supplémentaires pour l’Ukraine ont été intégrés – ainsi que d’autres éléments sans rapport, tels que les secours en cas de catastrophe à Hawaï.

Cela suffira-t-il aux rebelles républicains qui exigent de voter seuls sur le financement de l’Ukraine ? Jusqu’à présent, le groupe républicain reste fermement opposé à son financement, alors que l’opposition au financement de la guerre en Ukraine grandit au sein de la base du Parti, alors que les besoins nationaux sont si présents.

Il est probable que cela finira par passer. La pression politique sur les «rebelles» est intense. Mais rappelez-vous que les 24 milliards de dollars sont réservés à un seul trimestre (c’est-à-dire du 1er octobre au 31 décembre), après quoi 24 milliards de dollars supplémentaires doivent être approuvés.

Le budget fédéral annuel total de l’Ukraine nécessite environ 50 milliards de dollars rien que pour faire fonctionner les services gouvernementaux – sans compter les dépenses militaires et de guerre qui se situent entre 60 et 100 milliards de dollars. Cela signifie que l’Ukraine a besoin d’un total d’environ 100 milliards de dollars ou plus par an pour diriger l’État et poursuivre la guerre. C’est pourquoi ces injections de 25 milliards de dollars actuellement débattues à Washington sont essentiellement «trimestrielles».

La dure réalité est que même si l’Ukraine obtient cette tranche trimestrielle, «la demande» pour la suivante sera presque certainement encore plus problématique. L’argent s’épuisera le 31 décembre, date à laquelle la capacité de l’Ukraine à monter une quelconque résistance militaire sera remise en question – en l’absence d’un sauvetage de l’UE. Mais un sauvetage de l’UE est-il réalisable alors que le niveau de vie de l’Europe s’effondre ?

source : Bruno Bertez

