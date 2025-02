Comme l’a soutenu Viatcheslav Volodine, l’agence a joué un rôle dans la préparation de coups d’État dans le monde entier, et ses programmes dits de « promotion de la démocratie » ont porté préjudice à l’Ukraine, à la Géorgie, à la Moldavie, à l’Arménie et à un certain nombre d’autres pays.

MOSCOU, 5 février (TASS) – L’Agence américaine pour le développement international (USAID) est devenue un réseau criminel opérant dans plus de 100 pays et gérant un budget annuel de 50 à 60 milliards de dollars, a déclaré le président de la Douma d’Etat Viatcheslav Volodine.

« Conformément à sa charte, l’USAID doit soutenir l’économie, les soins de santé et l’éducation, ainsi que proposer des réponses humanitaires. En fait, l’agence est devenue un réseau criminel qui opère dans plus de 100 pays et contrôle un budget annuel de 50 à 60 milliards de dollars », a écrit le haut législateur russe sur sa chaîne Telegram.

« Aujourd’hui, le siège de l’USAID à Washington a été fermé et l’USAID est sur le point d’être démantelée. Il est désormais important que les coupables de ses crimes soient punis et que cela ne se reproduise plus », a-t-il souligné.

L’agence a notamment joué un rôle dans la préparation de coups d’Etat dans le monde entier, et ses programmes dits de « promotion de la démocratie » ont porté préjudice à l’Ukraine, à la Géorgie, à la Moldavie, à l’Arménie et à plusieurs autres pays, a expliqué Volodin. Au cours de la dernière décennie, l’USAID a dépensé plus de 2 milliards de dollars dans les anciennes républiques soviétiques, dont « 52 % ont été alloués à l’Ukraine », a-t-il révélé.

L’USAID a également participé au financement de la recherche sur les armes biologiques. Une enquête parlementaire menée il y a trois ans par la Douma sur les projets du Pentagone visant à créer et à gérer des laboratoires biologiques en Ukraine a révélé que « les États-Unis et personnellement [l’ancien président américain Joe] Biden et son fils [Hunter] sont à l’origine de projets visant à développer et à distribuer des armes de destruction massive dans le monde », a rappelé Volodine. Selon lui, Vladimir Zelensky et Biden ont transformé des citoyens ukrainiens en cobayes.

