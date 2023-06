Les politiques économiques du président américain Joe Biden ont encore enrichi les élites financières aux dépens des Américains de la classe ouvrière, a déclaré le professeur Michael Hudson, économiste américain et ancien analyste de Wall Street, dans le podcast «New Rules» de Sputnik.

Biden a conclu un accord sur le plafond de la dette avec le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, en grande pompe à la fin du mois dernier, à la suite des pronostics apocalyptiques de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, concernant un défaut de paiement «imminent» des États-Unis. Selon Michael Hudson, ces avertissements spectaculaires étaient destinés à masquer les véritables objectifs de l’administration Biden.

«Il n’y a jamais eu de crise de la dette», a déclaré Hudson à Sputnik. «Le gouvernement aurait pu simplement continuer à payer ses factures pour des projets que le Congrès avait déjà approuvés, il n’y avait aucune chance que le gouvernement fasse défaut sur sa dette du Trésor parce que, après tout, la dette du Trésor est détenue par les 10% les plus riches et le gouvernement ne va pas faire quelque chose qui nuit aux 10% et profite aux 90%».

Consensus bipartisan sur le transfert de richesse des 90% vers les 10%

Ce qui s’est réellement passé, selon l’économiste, c’est un accord bipartisan sur une nouvelle redistribution des richesses des 90% vers les 10%. Cependant, les démocrates ne pouvaient pas se contenter de cet accord, car ils se sont toujours positionnés comme un parti pro-travail et pro-justice économique. C’est pourquoi, selon Hudson, il y a eu un mois de «lutte entre les bons et les méchants» entre le président et le parti démocrate. Finalement, Biden a accepté «à contrecœur» de réduire les programmes sociaux et d’annuler l’aide aux pauvres.

Il ne faut pas oublier que Joe Biden est originaire du Delaware, un «État où la plupart des entreprises américaines ont leur siège social parce que les règles du Delaware sont tellement favorables aux entreprises et hostiles aux travailleurs que les entreprises veulent s’y installer».

«Tout cela n’est que pure invention», poursuit Hudson. «Lorsqu’ils parlent de réduire la dette publique, ce qu’ils veulent dire, c’est qu’ils réduisent les services sociaux. Ils voudraient faire ce que Biden et [Barack] Obama voulaient faire après 2009. Ils veulent réduire la sécurité sociale. Ils veulent la privatiser, comme si cela allait résoudre le problème. Ils veulent réduire les soins médicaux. Ils veulent réduire la plupart des programmes sociaux, afin que l’argent dépensé par le gouvernement serve exclusivement à soutenir le secteur financier, le secteur militaire, le secteur de l’assurance et le secteur de l’immobilier».

Pour illustrer son propos, Hudson a rappelé qu’au lendemain de la conclusion de l’accord sur la dette et de la réduction des programmes sociaux, certains membres du Congrès du Parti républicain (GOP), notamment la sénatrice Susan Collins du Maine, ont appelé à une augmentation des dépenses militaires pour aider à financer la guerre par procuration menée par les États-Unis en Ukraine. Ces augmentations du budget militaire se feraient au détriment des programmes sociaux américains, a souligné l’économiste.

Sans surprise, l’accord sur le plafond de la dette a été critiqué par le groupe parlementaire progressiste de la Chambre des représentants des États-Unis. La chef de file de ce groupe, la républicaine Pramila Jayapal, a ouvertement remis en question les «récupérations» de l’aide COVID ainsi que les exigences en matière de travail dans le cadre du programme d’aide nutritionnelle supplémentaire (SNAP), également connu sous le nom de «bons alimentaires». Jayapal fait partie des 46 démocrates qui ont voté contre l’accord sur la dette qui a été adopté la semaine dernière à la Chambre des représentants sous le nom de «Fiscal Responsibility Act» (loi sur la responsabilité fiscale).

«Ce que vous voyez, c’est que la guerre des classes est de retour aux États-Unis», a déclaré Hudson. «C’est la guerre des classes avec une vengeance que l’on observe et l’on voit que les travailleurs sont comprimés sans avoir grand-chose à faire. Les budgets locaux des villes et des agglomérations sont réduits dans tout le pays. C’est l’un des grands problèmes – la compression budgétaire. Les banques sont acculées par les défauts de paiement sur les biens immobiliers commerciaux auxquels elles sont exposées et par l’augmentation des défauts de paiement sur les dettes personnelles auxquelles elles sont exposées. L’économie est donc vraiment en difficulté et, dans une crise comme celle-ci, la détresse des autres permet de faire fortune. On va assister à une énorme aspiration de l’argent des 90% de la population vers les 10% les plus riches de la finance».

Pendant combien de temps les États-Unis pourront-ils continuer à «dépenser sans compter» ?

Étant donné que la limite de la dette a été suspendue jusqu’au 1er janvier 2025, de nombreux observateurs se demandent combien de temps encore les États-Unis pourront continuer à dépenser de manière apparemment illimitée. La dette nationale américaine explose et le déficit budgétaire du gouvernement fédéral a atteint 1100 milliards au cours du premier semestre de l’année fiscale en cours. Le Congressional Budget Office (CBO) prévoit que ce problème ne fera que s’aggraver au cours de la prochaine décennie, à mesure que les taux d’intérêt augmenteront.

«Comme la dette est libellée dans sa propre monnaie, et tant que vous imprimez la monnaie, vous pouvez imprimer autant que vous voulez», a répondu Hudson.

«Vous ne serez jamais en défaut de paiement parce que vous pouvez simplement créer le crédit», a expliqué l’économiste. «C’est ce qu’a fait la Réserve fédérale avec sa politique de taux d’intérêt zéro. Cela fausse l’économie, qui peut se contracter et se déchirer. Mais le gouvernement peut toujours payer sa dette en imprimant simplement de l’argent. Le problème qui déchire l’économie américaine n’est pas la dette publique. C’est la dette privée qui conduit à un défaut de paiement. Et lorsque vous ne remboursez pas votre dette, vous perdez vos biens au profit des créanciers. Nous assistons donc à un transfert de propriété à grande échelle, un transfert de biens immobiliers, un transfert de voitures que les gens avaient achetées mais qu’ils ne pouvaient pas payer, un transfert de revenus des 90% vers les 10%. Et c’est de la dette privée qu’il s’agit. C’est là qu’est le vrai problème».

Le nœud du problème est que l’objectif du gouvernement américain est d’aider les 1% les plus riches au détriment des 99%, selon Hudson : «Ils veulent réduire la sécurité sociale, l’assurance-maladie, les dépenses sociales locales, le soutien aux villes et aux États locaux – tout ce qui a rendu l’Amérique plus démocratique et plus forte dans le passé», a fait remarquer l’économiste.

Qui est responsable de l’effondrement de l’économie américaine ?

Pour compliquer encore les choses, l’élite bipartisane américaine a délocalisé de nombreux emplois de cols bleus, promettant aux Américains qu’ils obtiendraient à la place des emplois de cols blancs plus avancés dans les domaines de la finance et de la technologie. Cependant, Hudson a souligné que selon lui, l’externalisation de la fabrication de biens et de services vers la Chine et l’Asie pourrait finir par vider l’économie américaine de sa substance.

«La finance ne fait vraiment pas partie de l’économie», a déclaré l’analyste. «Il y a deux économies dans chaque pays. Il y a l’économie de la production et de la consommation, que l’on appelle souvent «l’économie réelle», qui consiste à fabriquer des produits, à les vendre et à les utiliser. Il y a ensuite le secteur financier qui fournit les crédits nécessaires. Le secteur financier vit à court terme».

«Si votre idée de la richesse est le prix du marché de vos maisons, de vos actions et de vos obligations, alors l’Amérique s’est enrichie financièrement [au cours des deux dernières décennies]. Mais l’économie réelle ne s’enrichissait pas. Les salaires réels n’augmentaient pas. La richesse en actions et en obligations des 10% les plus riches a énormément augmenté, mais les 90% restants de la population ne possèdent que 10% des actions et des obligations. Ces personnes dépendent de leur travail et de leur salaire. Leur niveau de vie n’a pas augmenté et leurs conditions de travail se sont considérablement dégradées et sont devenues beaucoup plus strictes et désagréables», poursuit Hudson.

Ce qui met généralement fin à une telle situation, c’est une révolution politique, a suggéré Hudson. Mais tant que les États-Unis auront un système politique où il n’y a que deux partis qui sont en réalité le même parti, cela pourra continuer indéfiniment parce que les gens n’auront pas d’alternative politique pour laquelle voter, selon lui.

«Il n’y a pas d’alternative. Les élections vont se dérouler en alternance, des républicains aux démocrates et vice-versa. Pourtant, ni les uns ni les autres ne constituent une alternative à la financiarisation de l’économie qui a lieu depuis la Seconde Guerre mondiale et surtout depuis les années 1980».

Les démocrates et les républicains sont tous deux responsables de la situation actuelle ; qui plus est, ils semblent déterminés à résoudre le problème de la dette en faisant en sorte que les Américains consomment de moins en moins, que le niveau de vie baisse de plus en plus, que les salaires réels baissent de plus en plus, que les services sociaux soient de plus en plus réduits, que la sécurité sociale et l’assurance-maladie soient de plus en plus supprimées, selon l’économiste.

«C’est le programme des deux partis politiques américains», conclut Hudson.

