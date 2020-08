Présidentielle américaine : Joe Biden va faire campagne en personne dans les États-clés

Le candidat démocrate à la Maison Blanche, qui menait une campagne virtuelle depuis le début de la pandémie de Covid-19, a annoncé jeudi qu’il se rendrait dans le Wisconsin, le Minnesota, en Pennsylvanie ou encore dans l’Arizona en personne, tout en restant “responsable”.

Joe Biden a annoncé jeudi 27 août qu’il allait reprendre la campagne de terrain dans les États-clés avant la présidentielle du 3 novembre, rompant avec sa position de grande prudence face à la pandémie de Covid-19.

Beaucoup plus présent sur le terrain, son adversaire Donald Trump raille régulièrement celui qu’il surnomme “Joe l’endormi” pour être resté strictement confiné chez lui, dans le Delaware, pendant plus de deux mois à partir de mars et avoir limité depuis ses déplacements à son État et celui voisin de la Pennsylvanie.

“Je vais voyager à travers le pays, là où il sera possible de le faire en respectant les règles des États” sur les rassemblements pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré le candidat démocrate de 77 ans lors d’une levée de fonds en ligne.

“Responsable”

“L’une des choses à laquelle nous pensons est que j’aille dans le Wisconsin, et le Minnesota, passer du temps en Pennsylvanie, dans l’Arizona”, a-t-il ajouté à propos de ces États qui pourraient déterminer l’issue du scrutin. “Mais nous allons le faire d’une façon qui soit totalement responsable, contrairement à ce que ce type fait”, a lancé l’ex-vice-président à propos du chef de l’État républicain.

Le milliardaire de 74 ans avait brièvement repris les meetings en juin avant d’interrompre de nouveau ce type de grands rassemblements. Il continue néanmoins de sillonner le pays à bord d’Air Force One pour donner des discours devant des supporteurs.