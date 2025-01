GOMA (RDC), 21 janvier (Xinhua) — L’armée de la République démocratique du Congo (RDC) a appelé mardi la population congolaise au calme face aux avancées sur le terrain des rebelles du mouvement du 23 mars (M23) dans la province du Nord-Kivu (est).

Via un communiqué, le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l’armée, a souligné que les combats contre les rebelles du M23 se poursuivent sur tous les fronts, dont celui du sud du territoire de Lubero, dans les hauteurs de Sake et aussi dans le territoire de Nyiragongo, tous situés dans la province du Nord-Kivu.

Ce communiqué de l’armée fait suite aux combats intenses qui ont opposé les forces armées de la RDC aux rebelles du M23 dans la cité stratégique de Minova, une cité lacustre de la province du Sud-Kivu, située à la limite avec la province du Nord-Kivu et tombée mardi aux mains de rebelles. Du côté du Nord-Kivu, les rebelles ont également pris mardi le contrôle de la cité de Bweremana.

“Les forces armées de la RDC appellent la population au calme et lui demandent de ne pas céder à la panique et à la désinformation massivement relayée par l’ennemi sur les réseaux sociaux. Toutes les dispositions sont mises en œuvre pour barrer la route à l’agresseur et ramener la paix dans la partie orientale de notre pays”, indique le communiqué.

Selon la société civile du Sud-Kivu, cette avancée des rebelles dans la cité de Minova met à mal la vie de plus de 6.000 personnes hébergées dans les sites de déplacés à Minova depuis plusieurs mois suite à des combats à Masisi et à Lubero. Des centaines de personnes ont pris mardi des embarcations et d’autres moyens pour fuir les combats.

Depuis plusieurs jours, de violents affrontements font rage dans différentes zones où les rebelles du M23 tentent de conquérir des zones.

Des détonations d’artillerie lourde ont été entendues à l’ouest de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, et vers Sake, verrou ultime pour la survie de Goma, où été rapportés des blessés civils par des éclats de bombes tirés depuis la zone de combat dans la matinée de mardi. Fin