Peut-être que vous avez ces mêmes problèmes que moi. Mon entourage ! On ne peut plus faire la différence entre le spectacle et la vie. On donne plus de temps à la laideur qu’à la beauté. La guerre, le terrorisme, le cancer, la drogue, tous ces maux qu’on nous a servis.

NOUS (la génération du 21ème siècle) ! Eh oui ! Encore Nous. Nous ! Une jeunesse coincée dans un monde virtuel, nous avons ouvert nos yeux en face de ces maux, appris à marcher avec ces maux et grandi avec ces maux.

Notre société nous enlevait l’innocence pour le remplacer par la haine, la crainte et la peur. Le mal est en nous, il faut provoquer la chance, elle ne vient pas par hasard. Accrochons-nous et profitons du voyage. Voyage au bout de l’objectif. Jeunesse, soyons prudents, tout est possible quand tu sais qui tu es.

Idrissa Aboubacar

Stagiaire

