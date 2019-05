Le directeur de recherche à l’IRIS souligne en effet la disparité des performances d’un même armement, suivant qu’il est employé par la nation qui l’a développé —et qui en possède toutes les «clefs»- ou un pays qui s’en est simplement porté acquéreur. «Le niveau de performance de ce qu’un pays acceptera de vendre en perdant la souveraineté sur ce matériel est très inférieur au niveau de performance des matériels vendus avec une clef toujours détenue par le pays vendeur», développe Jean-Vincent Brisset, rappelant ainsi que l’autonomie stratégique a un coût.

«C’est très exactement le problème qui s’est posé aux nations qui ont utilisé du matériel nucléaire américain, je pense en particulier aux Britanniques, qui se sont toujours retrouvés avec une double clef: les matériels étaient utilisables à condition que les États-Unis donnent le feu vert pour leur utilisation», ajoute le général (2S).

Car c’est là où le bât blesse, c’est que la guerre a beau connaître des révolutions, son nerf demeure l’argent. Or, si la France est historiquement l’une des rares nations à être en mesure de projeter ses forces armées à des milliers de kilomètres, sur des théâtres d’opérations extérieures gigantesques tels que la bande sahélo-saharienne, d’y effectuer des opérations coup de poing comme celle du Burkina Faso, développer des projets militaires revient «extrêmement cher», comme le rappellent nos deux intervenants… et le budget de la Défense n’a pas toujours suivi, bien au contraire.

Un paradoxe pour une nation membre du Conseil de Sécurité des Nations unies, qui demeure particulièrement attachées à son statut et à l’idée qu’elle se fait de son rôle sur la scène internationale, que ne manque pas de relever Emmanuel Goffi. Ce dernier renvoie ainsi la responsabilité de cette inadéquation entre les besoins de l’armée et les attentes de l’exécutif aux choix politiques de ces dernières décennies en matière de budget.

«Le discours est toujours là, effectivement on fait indiscutablement partie des meilleures armées au monde, on a des moyens qui sont non négligeables, mais on multiplie les missions sur un plan horizontal, on multiplie les missions sur un plan vertical et à un moment donné, on réalise qu’on ne peut pas répondre à l’ensemble des missions ou à l’ensemble des demandes qui sont faites, notamment par l’exécutif.»

Des demandes qui n’ont cessé de se multiplier ces dernières années, sous forme d’injonction contradictoire: faire de plus en plus avec de moins en moins de moyens. Conséquence, une usure prononcée de l’outil militaire tricolore en OPEX, que soulignaient déjà fin 2015 les députés Marie Récalde (PS) et Alain Marty (LR) dans un rapport .Une surexploitation du matériel et un manque de budget qui conduisent à reporter régulièrement la sortie de nouveaux matériels, soulignait déjà Jean-Vincent Brisset à notre micro en juillet 2017:

«On va donc prioriser les dépenses opérationnelles au quotidien […], mais cela veut dire aussi qu’on reconnaît que l’on va saboter le déroulement des programmes futurs. Cela veut dire que pour assurer le quotidien où va obérer gravement le futur, car faire glisser les programmes ça consiste à les rendre moins opérationnels, plus chers.»

Conséquence: l’armée française est souvent contrainte de se tourner en urgence vers des partenaires étrangers pour pallier au manque de renouvellement des matériels. L’ancien officier évoque notamment le coup de sang, à l’été 2017, du Général Pierre de Villiers contre de nouvelles coupes annoncées par Bercy dans le budget d’équipement de la grande muette. Une prise de parole en commission parlementaire qui coûtera sa place à ce général d’état-major, qui avait fait de la dénonciation de l’usure alarmante —tant sur le plan matériel qu’humain- de l’outil de Défense.

«L’option la plus simple et la plus rapide, c’est effectivement de sous-traiter, d’une certaine manière, un certain nombre de missions logistique à nos alliés ou à des partenaires», constate Emmanuel Goffi.

Au-delà de l’interopérabilité du matériel militaire requise par l’Otan, Emmanuel Goffi évoque dans l’adoption par Paris des Reaper un «choix rationnel». Coauteur de Les drones aériens: passé, présent et avenir. Approche globale (Éd. La Documentation française, 2013) l’ancien officier souligne notamment les «retards» pris par la France dans le domaine. Pour l’heure, ces cinq drones américains ne sont qu’«une partie marginale de ce que représente la France,» tempère-t-il.

«Le choix du Reaper correspondait à une logique économique, à une logique d’efficacité, c’est-à-dire de rapidité. On avait besoin très rapidement de cette nouvelle flotte de drones —donc on ne pouvait pas se permettre de redévelopper un cahier des charges, de travailler sur une nouvelle plateforme», insiste Emmanuel Goffi.