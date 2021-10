Réouverture des monuments Al Qods et la place de l’enfant martyr de la Palestine : Le Mali réitère son soutien à l’Etat de la Palestine et aux Palestiniens

Inaugurés en mars 2002 par le président Alpha Oumar Konaré pour la résistance du peuple palestinien et pour montrer le combat du peuple malien pour la cause de l’Etat de la Palestine, les monuments Al Qods et la place de l’Enfant martyr Muhammad Al-Dura ont été restaurés avec le soutien et la collaboration entre les ambassades des Etats du Qatar et de la Palestine au Mali et l’Agence Palestinienne pour la coopération internationale (PICA).

Les monuments ont été rouverts, le lundi 04 octobre 2021 devant les ambassadeurs de l’Etat de la Palestine au Mali et du Qatar, ainsi que devant les autorités maliennes qui ont profité de l’occasion pour réitérer le soutien du peuple malien à l’Etat de la Palestine et aux Palestiniens.

L’ambassadeur de l’Etat de la Palestine au Mali, Hadi Shebli, a entamé ses propos en félicitant le gouvernement et le peuple maliens pour leur soutien au peuple palestinien et a fait savoir que le Mali et l’Etat de la Palestine ont toujours entretenu de bonnes relations diplomatiques. Il a indiqué que la ville de Jérusalem est le troisième lieu saint de l’Islam.

La réouverture de ces deux monuments symboliques pour le peuple palestinien prouve à suffisance l’attachement des autorités et du peuple maliens à la cause de l’Etat de la Palestine. Imad Zahairi, Directeur général de l’Agence Palestinienne pour la Coopération Internationale (PICA), a, dans ses propos, mis l’accent sur l’apport de sa structure dans le développement de l’Etat de la Palestine et de tisser des liens avec d’autres Etats comme le Mali. Il a également promis que dans les jours à venir, le partenariat s’intensifiera et se renforcera davantage. Il a, par ailleurs, remercié le Mali et le Qatar pour leur soutien à l’Etat et au peuple palestiniens.

Quant à Ahmad Abdourahaman Al-Senaidi, ambassadeur du Qatar au Mali, il a noté que la rénovation des deux monuments est une incarnation de la profondeur des relations entre son pays et l’Etat de la Palestine et qu’ils reconnaissent les frontières de 04 Juin 1967 avec comme capitale Jérusalem. « La question palestinienne restera notre préoccupation et nous œuvrerons pour le soulagement de la souffrance des palestiniens », a-t-il lancé. Le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, qui représentait le gouvernement malien lors de la cérémonie, a réitéré le soutien du Mali et des Maliens à l’Etat de la Palestine et des Palestiniens dans leur lutte.

Selon lui, ces deux monuments symbolisent l’adhésion du Mali à la cause de l’Etat de la Palestine et que leur réhabilitation contribuera non seulement à l’embellissement de la ville de Bamako, mais aussi à témoigner le soutien des Maliens à l’Etat de la Palestine. Il a indiqué que les deux monuments sont classés comme patrimoine culturel national, ce qui prouve leur importance aux yeux du Mali et des Maliens. Il a affirmé que le Mali se tiendra toujours aux côtés du peuple palestinien.

Moussa Samba Diallo

