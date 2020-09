Sénégal : DDSC obtient 10,5 milliards FCFA de la BOAD pour la construction du complexe sportif et hôtelier de Diamniadio

(BOAD) – « Glorifier les champions régionaux à travers la mise en place de mécanismes permettant le financement et l’accompagnement technique des projets innovants en Afrique », voici quelques mots du discours du nouveau Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) Monsieur Serge EKUE lors de la signature de convention de prêt entre son institution et le promoteur du projet Dakar Diamniadio Sports City (DDSC) Monsieur Madani Maki TALL.

Le 24 juin 2020 dernier, le Conseil d’Administration de la BOAD a approuvé un financement de 10.5 milliards de FCFA pour la construction de Dakar Diamniadio Sports City. Afin de joindre l’acte à la parole, le Président de la BOAD et le promoteur du projet DDSC ont signé ce mercredi 09 juin 2020 à Dakar, la convention de prêt entre leurs deux institutions. À travers ce financement, la BOAD vient confirmer son engagement à accompagner les promoteurs régionaux portants des projets innovants.

Le promoteur de cet important projet, Monsieur Madani Maki TALL a tenu à rassurer le Président de la BOAD sur sa volonté de faire de ce projet une réussite afin de toujours mériter cette grande confiance que l’institution vient de placer en lui et en son projet. « Je réitère mes bonnes dispositions et ma volonté à travailler avec vous-même et l’ensemble de vos collaborateurs pour faire en sorte que le projet atteigne les impacts attendus. C’est le premier du genre dans la sous-région, je suis d’ailleurs convaincu qu’il fera date. Par son caractère innovant, le projet a amené la BOAD à sortir des sentiers battus et à « oser ».

La construction de cet important complexe sportif et hôtelier de dernière génération et unique en son genre, devrait être finalisée début 2022.

SOURCE: https://www.agenceecofin.com/

