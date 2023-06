– Le gouverneur du Darfour du Nord, le général Nimr Mohamed Abd El Rahman, a déclaré à Anadolu que “l’attaque a été lancée par des hommes armés sur des motos et des véhicules à quatre roues motrices”

Une attaque armée a fait au moins 20 morts, dimanche, dans la ville de Kutum, à l’ouest d’El Fasher, chef-lieu de l’État soudanais du Darfour du Nord.

Le gouverneur du Darfour du Nord, le général Nimr Mohamed Abd El Rahman, a déclaré en exclusivité à Anadolu qu'”une vingtaine de personnes ont été tuées aujourd’hui dans la ville de Kutum”, dans l’ouest du pays.

“L’attaque a été menée par des hommes armés à bord de motos et de véhicules à quatre roues motrices”, a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions.

Le gouverneur a expliqué que “la ville a vu le déplacement et la fuite de dizaines de citoyens”, notant que “les informations sur l’incident sont encore rares en raison de l’interruption du réseau de communication dans la région”.

Le gouverneur n’a pas exclu que l’incident s’inscrive “dans le cadre des événements en cours dans le pays entre l’armée et les Forces de soutien rapide”, selon ses termes.

Les villes du Darfour et la capitale soudanaise Khartoum sont, depuis le 15 avril, le théâtre d’affrontements entre l’armée commandée par Abdelfattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide menées par Mohamed Hamdan Dagalo (dit Hemidti), qui ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés parmi la population civile, en plus d’une nouvelle vague de déplacés et de réfugiés dans l’un des pays les plus pauvres du monde.

*Traduit de l’Arabe par Mourad Belhaj

Source: https://www.aa.com.tr/fr

