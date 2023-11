Tebboune : Ce qui se passe à Gaza est un véritable crime de guerre

– Dans un discours prononcé mardi soir par le président algérien, à la veille de la commémoration du 69ème anniversaire du lancement de la révolution de libération.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé toutes les parties régionales et internationales à rechercher “un éveil urgent de la conscience de la communauté internationale” et à mettre fin à l’agression israélienne contre le peuple palestinien et la bande de Gaza.

Tebboune a déclaré dans un discours prononcé mardi soir à la veille de la commémoration du 69ème anniversaire du lancement de la révolution de libération algérienne, que cette occasion “coïncide avec les répercussions dangereuses de la persistance de l’occupation israélienne dans son agression contre le peuple palestinien et sa poursuite de la perpétration répétée de crimes de génocide dans la bande de Gaza”.

Le président algérien a expliqué que “son pays affirme la fermeté de sa position exprimant son soutien au peuple palestinien et à sa juste cause et sa solidarité illimitée et inconditionnelle avec lui dans ces circonstances particulières”, ajoutant que “l’Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien en paroles et en actes.”

Plus tôt mardi, le Parlement algérien a tenu une séance d’urgence pour soutenir la cause palestinienne, au cours de laquelle il a appelé à “la formation d’un comité international chargé d’enquêter sur les crimes de l’occupation israélienne contre le peuple palestinien sans défense, avec la nécessité de déférer les criminels de guerre devant les tribunaux”.

Mardi, le ministère palestinien de l’Intérieur à Gaza a annoncé qu'”un bombardement israélien a fait 400 morts et blessés, pour la plupart des enfants, et détruit tout un quartier résidentiel du camp de Jabalia”.

L’armée israélienne a reconnu, dans un communiqué, avoir lancé un raid “à grande échelle” sur le camp de Jabalia, au cours duquel elle a affirmé avoir pu assassiner Ibrahim al-Biyari, le commandant du bataillon central de Jabalia affilié au mouvement Hamas.

Depuis le 7 octobre dernier, l’armée israélienne mène une guerre contre Gaza, tuant au total plus de 8 525 Palestiniens, dont 3 542 enfants et 2 187 femmes, et en blessant environ 21 543 autres. Elle a également tué 126 Palestiniens et arrêté environ 2 000 en Cisjordanie occupée, selon des sources officielles palestiniennes.

*Traduit de l’arabe par Wejden Jlassi

Source: https://www.aa.com.tr/fr

