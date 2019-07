Ambition : Etre dans le Top 20 des meilleurs ports mondiaux

Des journalistes africains et européens ont visité, le 5 juillet, le Complexe Tanger Med, après le lancement des opérations portuaires de la troisième phase de développement par le Prince Héritier Moulay El Hassan. Au sortir de cette visite, les hommes de média étaient impressionnés et fiers d’un tel investissement qui place désormais le Royaume du Maroc au 1er rang africain et la première capacité portuaire en Méditerranée. L’ambition aujourd’hui est d’être dans le Top 20 des meilleurs ports mondiaux.

‘Agence spéciale Tanger Méditerranée vient d’initier des journées portes ouvertes à l’intention des journalistes étrangers venus de différents pays dont le Mali pour visiter le Complexe portuaire de Tanger Med. Le séjour des hommes de médias africains et européens fait suite au lancement des opérations portuaires de Tanger Med II, le 28 juin dernier, par le Prince Héritier marocain Moulay El Hassan, représentant Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Après un accueil très chaleureux à l’Aéroport de Casablanca le jeudi 4 juillet, la délégation composée des journalistes maliens, ivoiriens, sénégalais, béninois, a pris la route sur Tanger, considérée aujourd’hui comme la deuxième ville industrielle du Royaume du Maroc. Elle est située à 360 km de Casablanca. Donc, au départ de Casablanca, il a fallu 3 h 40 mn pour arriver à Tanger. Ce fut une aubaine de mieux découvrir le paysage du royaume chérifien. C’est aux environs de 17 heures (heure locale) que les journalistes sont arrivés à Tanger avant de prendre place à l’hôtel Marina Bay de grand standing en face de la plage.

Vendredi 5 juillet, ce fut la visite du Complexe portuaire de Tanger Med. Et elle est organisée de manière très professionnelle pour que les uns et les autres puissent se sentir à l’aise. Cela à travers différents groupes. Pour ce faire, toutes les dispositions avaient été prises pour que cette visite puisse se dérouler dans de meilleures conditions.

De l’hôtel Mariba Bay à Tanger Med, il faut parcourir près de 60 km. Là, le directeur général de Tanger Med logistique Free Zone, Rachid Houari, et son équipe, étaient là pour l’accueil. Avant la visite guidée, ce fut d’abord la projection d’un film de 5 minutes qui a permis aux journalistes de se faire déjà une idée sur ce gigantesque projet, qui est une vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et des réponses claires et précises ont été données par le directeur général Tanger Med Logistique Free Zone, Rachid Houari, à toutes les questions posées par les journalistes.

On sentait la fierté sur le visage de nombreux journalistes. “C’est tout simplement impressionnant au vu des investissements de ce projet. Je pense que le Royaume du Maroc est vraiment en marche sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. On peut dire que le Maroc a carrément changé de visage en quelques années” nous confiait un confrère. Avant de préciser que : “Rien ne vaut le travail”.

A travers la visite guidée conduite par le responsable des activités véhicules et hydrocarbures, les hommes de média se sont rendu compte de l’immense réalisation faite par les autorités marocaines pour que ce rêve puisse être aujourd’hui une réalité.

En fait, selon le directeur général de Tanger Med Logistique, Rachid Houari, le Port Tanger Med 2 constitue la troisième phase de développement du Complexe portuaire Tanger Med et ce, aux côtés du Port Tanger Med 1 et du Port Passagers et Rouliers.

Ce nouveau port comporte deux nouveaux terminaux à conteneurs d’une capacité additionnelle de 6 millions de conteneurs EVP. Il vise, selon Rachid Houari, “à renforcer davantage la position du Complexe portuaire de Tanger Med en tant que Hub de référence, en Afrique et dans le monde pour les flux logistiques et le commerce international, disposant d’une capacité totale de plus de 9 millions de conteneurs. Tanger Med est devenu la première capacité portuaire en Méditerrané et s’engage vers l’intégration des 20 premières plateformes à l’échelle mondiale”.

Notons que Maersk APM, considéré comme le leader mondial, développera au Port Tanger Med 2 le Terminal à conteneurs TC4. Cela dans le cadre d’un contrat de concession. Il s’agira, selon les responsables de Tanger Med, du 2ème Terminal opéré par l’entreprise Maersk au complexe portuaire.

Et le Terminal intègre les dernières générations d’équipements ultra-modernes de mouvement de conteneurs.

Il est nécessaire de rappeler que les activités de Tanger Med 1 ont été lancées, il y a douze ans, avec le démarrage d’un premier Terminal conteneur TC1, qui a aujourd’hui une capacité de 2 millions de conteneurs depuis 2017.

S’agissant de la gouvernance, il est bon de préciser que le Conseil de surveillance constitue le plus haut organe de la structure. Il définit les grandes orientations stratégiques et assure le contrôle de la gestion du Groupe. Et la présidence du Conseil est assurée depuis octobre 2013 par Fouad Brini. Ce Conseil de surveillance est composé de différentes personnalités.

El Hadj A.B. HAIDARA, Envoyé spécial à Tanger, au Maroc

Commentaires via Facebook :