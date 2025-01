Le décret de Trump sur le genre devrait supprimer «toutes les orientations, communications, politiques et formulaires d’idéologie radicale sur le genre» et ordonner aux agences gouvernementales de «cesser de prétendre que les hommes peuvent être des femmes et les femmes peuvent être des hommes lors de l’application des lois qui protègent contre la discrimination sexuelle».

Le premier jour de son nouveau mandat, le président Donald Trump devrait signer un décret exécutif de grande envergure débarrassant les agences gouvernementales fédérales de l’idéologie du genre et un autre décret mettant fin aux programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), qui ont tous deux pris racine et métastasé dans l’ensemble du gouvernement à tous les niveaux sous le mandat de Joe Biden.

«À partir d’aujourd’hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu’il n’y a que deux genres : masculin et féminin»

Lors de son discours d’investiture dans la rotonde du Capitole américain, Trump a déclaré : «Je mettrai fin à la politique gouvernementale visant à intégrer socialement la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique et privée».

Sa déclaration a été accueillie par un tonnerre d’applaudissements et d’acclamations.

«À partir d’aujourd’hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu’il n’y a que deux genres : masculin et féminin», a-t-il proclamé.

Intitulée «Défendre les femmes contre l’extrémisme idéologique de genre et rétablir la vérité biologique au sein du gouvernement fédéral», la mesure, comme beaucoup l’ont souligné, cherche à rétablir la «raison» et la «réalité» dans la façon dont le gouvernement fédéral interprète les lois et mène ses affaires quotidiennes.

«Le gouvernement fédéral ne fera plus la promotion de l’idéologie du genre», a déclaré un membre de l’équipe de Trump. Par conséquent, l’idéologie du genre sera privée de financement fédéral.

«Ce que nous faisons aujourd’hui, c’est définir que la politique des États-Unis est de reconnaître deux sexes : masculin et féminin. Ces deux sexes ne peuvent pas être modifiés et sont fondés sur une réalité fondamentale et incontestable», a déclaré un membre de l’équipe de Trump aux journalistes.

Dans les jours précédant l’annonce du décret de Trump, les commentateurs sur les réseaux sociaux attendaient déjà avec impatience la fin de la folie du genre imposée sous l’administration Biden et le décret exécutif de Trump.

Dans une publication publiée le week-end dernier et qui a recueilli plus de 3,3 millions de vues et près de 90 000 mentions «j’aime», Gunther Eagleman a publié une photo d’anciens membres «transgenres»/travestis de l’administration sortante de Biden, l’amiral Richard «Rachel» Levine et Sam Brinton, avec la légende sévère suivante : «Cela ne peut plus jamais se reproduire».

Comme l’a rapporté Emily Yoffe du Free Press, qui a révélé l’histoire du décret de Trump hier soir :

«Le décret exécutif établit à l’échelle du gouvernement la réalité biologique des deux sexes et définit clairement le masculin et le féminin».

Toutes les orientations, communications, politiques et formulaires d’idéologie radicale en matière de genre sont supprimés. Les agences cesseront de prétendre que les hommes peuvent être des femmes et que les femmes peuvent être des hommes lorsqu’elles appliqueront les lois qui protègent contre la discrimination sexuelle. «Femme» désigne une «personne humaine adulte de sexe féminin». Le décret exécutif stipule que les pièces d’identité gouvernementales telles que les passeports et les dossiers personnels doivent refléter la réalité biologique et non l’identité de genre auto-évaluée. Le décret exécutif met fin à la pratique consistant à loger les hommes dans les prisons pour femmes et à la «transition» financée par les contribuables pour les prisonniers de sexe masculin. Le décret exécutif met fin à la récitation forcée des «pronoms préférés» et protège le Premier amendement des Américains et leurs droits statutaires à reconnaître la nature biologique et binaire du sexe. Cela comprend la protection sur le lieu de travail et dans les entités financées par le gouvernement fédéral comme les écoles.

Selon Yoffe, «le décret exécutif n’aborde pas l’un des domaines les plus controversés de l’activisme transgenre : les «soins affirmant le genre» pour les mineurs, c’est-à-dire les pratiques de «transition» sur des mineurs et une vie entière d’interventions mutilantes».

La décision de Trump fait suite à une mesure adoptée la semaine dernière par la Chambre des représentants des États-Unis interdisant aux hommes de concourir dans les sports réservés aux filles et aux femmes.

source : https://reseauinternational.net/

Commentaires via Facebook :