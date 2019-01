“C’est tout le peuple gitan qui va se réveiller.” Samedi dernier lors de “l’acte 8 des gilets jaunes” à Paris, Christophe Dettinger, un ancien boxeur, a violemment attaqué des policiers après avoir subi des coups et des gaz lacrymogènes. “La colère est montée en moi et oui, j’ai mal réagi. Mais je me suis défendu”, a-t-il expliqué dans une vidéo. Il a été placé en garde à vue lundi. Les deux gendarmes attaqués ont dénoncé sa “violence gratuite” tandis que sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont apporté leur soutien à l’ancien champion de boxe, en créant notamment une cagnotte Leetchi, clôturée après avoir atteint la somme de 117.000 euros mardi matin.

Dans une vidéo diffusée sur Twitter et Facebook, un homme qui se présente comme un gitan a pris la défense de Christophe Dettinger, qui serait également d’origine gitane. “Tu as agi comme il fallait, les forces de l’ordre n’ont pas à être au-dessus des lois”, a-t-il assuré. Il s’est ensuite adressé à Emmanuel Macron. “Macron je vais te dire quelque chose: les gitans c’est comme les braises, quand t’as une braise qui est bouillante et que tu souffles dessus, ça ravive une flamme. Tu as attisé le feu, tu as attisé la flamme et c’est tout le peuple gitan qui va se réveiller.” “Je peux te dire que du haut de ton piédestal, on va te faire redescendre”, poursuit-il.

“Et quand le peuple gitan va vraiment se réveiller, ça va être autre chose que ce qui se passe en ce moment, là on va te faire du dégât, là on va te faire du grabuge.” Il a invité les gens du voyage à se mobiliser et à “monopoliser Paris” pendant plusieurs jours. “On va les essouffler les CRS, vous allez descendre de votre piédestal et ce gouvernement va tomber (…) on va leur faire une révolution.”

Auteur: 7sur7.be

Commentaires via Facebook :