L’incendie d’un Data Center à Paris fait chuter Google Cloud dans l’obscurité, mettant en panne ses services en ligne à travers le continent. Cette catastrophe technologique met en lumière la vulnérabilité de notre dépendance croissante à l’ère numérique.

La situation a eu des conséquences importantes sur le fonctionnement de nombreux services en ligne. Notamment, la recherche, la messagerie électronique et le stockage de données. Bien que l’ampleur des dégâts n’ait pas encore été entièrement évaluée, cet incident souligne l’importance cruciale des Data Centers dans l’économie numérique mondiale.

Google Cloud : panne sur les services en Europe suite à un incendie

Le Data Center de Global Switch situé à Paris a connu une interruption de service à la suite d’un incendie. Selon les autorités, une panne de la pompe hydraulique du mécanisme de refroidissement semble être à l’origine de cet événement malheureux. Celle-ci a occasionné une fuite d’eau au sein de la pièce contenant les accumulateurs électriques. C’est ce qui a déclenché le feu dans l’établissement.

Les pompiers sont rapidement intervenus pour éteindre l’incendie, mais certains clients ont été affectés. C’est par exemple le cas pour les sites web et les autorités publiques de Courbevoie, Saint-Brieuc, Lille, Cannes et du département de Saône-et-Loire. De plus, le site web de Lyon Aéroports et les sites diplomatiques de la France ont été également impactés.

L’arrêt des services Google Cloud dans la région europe-west9 a provoqué la mise hors service de plusieurs zones et clusters. Cependant, les clients concernés sont invités à se tourner vers d’autres régions pour pallier ce problème. Par ailleurs, Global Switch a tenu à préciser que les pompiers avaient réussi à maîtriser l’incendie.

L’incendie chez Google Cloud affecte plusieurs services

Suite à cet incident, plusieurs services, y compris ceux d’Ecritel, ont été chamboulés. Pareillement, les entreprises Orange et Ubisoft games ont subi des perturbations. Cependant, les raisons de l’impact de l’incendie sur ces dernières ne sont pas encore connues. Il est important de noter que les dégâts causés par cet incident n’ont pas encore été évalués. Malheureusement, les incendies dans les centres de données sont un problème récurrent qui peut entraîner des pertes importantes.

L’incendie du Data Center d’OVHcloud à Strasbourg en 2021 est l’un des plus importants jamais enregistrés dans ce secteur. De plus, des incidents similaires ont été signalés dans d’autres pays. C’était par exemple le cas l’année dernière en Corée du Sud où un incendie de batterie lithium-ion a entraîné une panne de KakaoTalk.

Comment les centres de données transforment l’économie locale et l’environnement ?

Les installations informatiques, connues sous le nom de centres de données, stockent, gèrent et manipulent de vastes volumes de données. La présence d’un centre de données peut avoir des répercussions significatives sur un pays.

En premier lieu, les centres de données peuvent dynamiser l’économie locale en générant des opportunités d’emploi dans le secteur de la technologie et en attirant des entreprises du même domaine. En outre, étant souvent situés dans des zones peu peuplées, ils peuvent stimuler le développement économique dans ces régions.

Toutefois, les centres de données ont un impact écologique non négligeable. Ainsi, leur fonctionnement nécessite une quantité d’énergie considérable pour alimenter et refroidir les serveurs. De plus, ils peuvent utiliser une grande quantité d’eau, ce qui peut affecter les ressources naturelles locales.

Source: https://www.lebigdata.fr/

