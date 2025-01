Donald Trump devrait entamer lundi son second mandat à la tête des États-Unis en signant une multitude de décrets présidentiels visant à concrétiser ses promesses de campagne.

Donald Trump est déterminé à adopter et à révoquer de nombreux décrets dès le premier jour de sa présidence. Certaines sources proches du milliardaire républicain évoquent pas moins de 200 décrets lorsque Trump lui-même a annoncé qu’il en signerait plus d’une centaine dès ce lundi, jour de son retour à la Maison-Blanche.

Annuler “les décrets radicaux et stupides” de Biden

Il a d’ores et déjà annoncé qu’il annulera “tous les décrets radicaux et stupides de Joe Biden” dans les heures qui suivront son entrée en fonction. Les autres décrets qu’il devrait signer porteront sur la protection des frontières, les déportations “massives” de migrants illégaux, le recul des initiatives en faveur de la diversité au sein du gouvernement, l’amnistie des insurgés de l’assaut du Capitole, l’augmentation de la production de pétrole et de gaz ainsi que le remplacement de milliers de “fonctionnaires de carrière” au sein du gouvernement par des loyalistes.

“Je vais agir avec une rapidité et une force sans précédent”, a promis Donald Trump la veille de son investiture en tant que 47e président des États-Unis. “Nous allons mettre fin à quatre longues années de déclin et à un gouvernement défaillant et corrompu. Nous allons apporter la prospérité, la dignité et la fierté”, a-t-il assuré ce dimanche.

La plus grande opération d’expulsion de masse

Donald Trump a également promis de lancer immédiatement “la plus grande opération d’expulsion jamais réalisée” aux États-Unis. Selon lui, cette opération d’envergure mettra fin à “l’invasion des frontières américaines.” Donald Trump estime que la plupart des migrants illégaux sont des criminels, bien que cette affirmation soit contredite par les chiffres officiels des services d’immigration. En réalité, il s’agit surtout de familles en provenance d’Amérique latine et centrale qui tentent d’échapper à la pauvreté.

Selon le Wall Street Journal, Donald Trump a déjà donné l’ordre au service de l’immigration et des douanes (ICE) de lancer une série de raids à Chicago à partir de mardi, et qui dureront toute la semaine. Entre 100 et 200 agents seront déployés pour mener à bien cette opération. Ces raids donneront le coup d’envoi de la “campagne d’expulsion massive” de Trump, qui touchera également d’autres grandes villes américaines.

Annuler le “droit de naissance”

Dès le premier jour de son second mandat, Donald Trump souhaite également entamer des négociations pour rétablir le programme officieusement connu sous le nom de “Remain in Mexico”, qui impose aux migrants de rester au Mexique pendant que leurs demandes d’asile sont traitées aux États-Unis.

En outre, Trump souhaite remettre en œuvre les accords de coopération en matière d’asile introduits sous son premier mandat. Ces accords exigent que les personnes demandant l’asile aux États-Unis le fassent d’abord dans les pays qu’elles ont traversés pour se rendre en Amérique.

Donald Trump ambitionne également annuler le “droit de naissance”, qui stipule que toute personne née sur le sol américain se voit automatiquement accorder la citoyenneté. Cela inclut les enfants d’immigrés sans papiers. En revanche, il faudrait modifier la Constitution, ce que même Trump ne pourra faire en un jour.

Mettre fin à “la folie transgenre”

Les programmes de diversité, d’égalité et d’inclusion au sein du gouvernement seront révisés voire tout simplement supprimés sous la présidence de Donald Trump. Lors de son meeting célébrant sa victoire dimanche soir, il s’est une nouvelle fois engagé à mettre fin à la participation des athlètes transgenres aux sports féminins. Le mois dernier, le républicain avait déjà annoncé qu’il mettrait fin à “la folie transgenre” dès le premier jour de son mandat.

Trump prévoit en outre de “nettoyer” l’armée, les écoles et le gouvernement de “la gauche radicale”. “Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, pour retirer les transgenres de l’armée et de nos écoles”, a-t-il promis le mois dernier.

Gracier les insurgés du Capitole?

Lors de son meeting dimanche soir, Donald Trump a laissé entendre qu’il ferait une annonce aujourd’hui à propos des “otages” du Capitole le 6 janvier 2021. On ne sait pas encore si Trump leur accordera sa grâce, mais ce dernier a déclaré que “tout le monde serait très heureux.”

Toutefois, selon CNN, amnistier les personnes accusées ou condamnées dans l’assaut du Capitole pourrait s’avérer plus compliqué que cela. La chaîne rapporte notamment que même J.D. Vance, le futur vice-président de Trump, a récemment reconnu que “les criminels accusés de violence ne devraient pas être graciés.”

“Sauver TikTok”

Donald Trump a annoncé dimanche son intention de prendre un décret une fois investi, lundi, pour suspendre la loi interdisant TikTok aux États-Unis, et proposé que le réseau social soit contrôlé à 50% par des actionnaires américains. La loi votée au Congrès en 2024 est entrée en vigueur dimanche, rendant inaccessible la plateforme de courtes vidéos aux plus de 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis.

Le réseau social chinois a annoncé dans la foulée qu’il travaillait à rétablir l’accès à son application aux États-Unis, quelques heures seulement après l’avoir suspendu pour se conformer à la loi.

Donald Trump a dévoilé les contours de ce qui lui apparaît comme une solution à la question sensible du contrôle de la filiale de TikTok aux États-Unis par des intérêts chinois. “Je voudrais voir une société commune contrôlée à 50% par des Américains”, a écrit le président élu. “Sans accord américain, il n’y a pas de TikTok. Avec notre validation, cela vaut plusieurs centaines de milliards, voire milliers de milliards.”

Une nouvelle politique énergétique

Dès le premier jour de son mandat, Donald Trump devrait également prendre une série de décrets visant à démanteler la politique énergétique de son prédécesseur, en réduisant les réglementations restrictives et la surveillance des projets liés aux combustibles fossiles.

Comme il l’avait fait lors de son premier mandat, Trump devrait à nouveau retirer son pays de l’Accord de Paris sur le climat de 2015. Il devrait en outre annuler les restrictions imposées par Joe Biden sur les forages dans les eaux fédérales, ainsi que les ordres visant à donner la priorité aux questions climatiques dans la politique étrangère. On s’attend également à ce que Donald Trump revienne sur la pause décidée par Joe Biden concernant les exportations de gaz naturel liquéfié et tente de mettre un terme aux constructions d’éoliennes en mer sur la côte Est.

Droits de douane

Donald Trump a également prévenu sur son réseau social “Thruth Social” que des droits de douane plus élevés sur les produits en provenance de Chine, du Canada et du Mexique entreraient en vigueur dès le premier jour de sa présidence.

Le nouveau locataire de la Maison-Blanche devrait par ailleurs imposer de nouvelles sanctions à l’Iran et revenir à une politique de fermeté contre le régime des mollahs. Les restrictions sur les exportations de pétrole retireraient environ 1 million de barils de pétrole par jour du marché mondial, créant une légère pression sur l’offre alors que Trump appelle les États-Unis à produire davantage.

Une promesse non tenue

Donald Trump n’a pas tenu l’une de ses promesses électorales, à savoir mettre fin à la guerre en Ukraine avant son arrivée au pouvoir. Reste à savoir s’il signera dès aujourd’hui un décret qui aura un impact direct sur la suite de ce conflit qui s’apprête à fêter son troisième anniversaire.

Source: https://www.7sur7.be/

Commentaires via Facebook :