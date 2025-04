Washington Post: « Des combattants du polisario toujours détenus en Syrie »

Un rapport du Washington Post a révélé que des éléments armés du front polisario ont été interpellés en Syrie par les nouvelles autorités sécuritaires du pays, dans le cadre d’une vaste opération visant les milices liées à l’Iran

Selon le prestigieux quotidien américain, ces combattants, dont le nombre n’a pas été précisé, sont accusés d’avoir été intégrés à des réseaux paramilitaires soutenus par Téhéran au cours des dernières années.

L’enquête, fondée sur des témoignages de responsables régionaux et européens ainsi que sur des données issues de Tadmor et Qousseir, confirme l’existence d’un encadrement militaire iranien fourni à ces membres du mouvement séparatiste sahraoui.

Encadrement militaire iranien

Basé en Algérie, le front séparatiste du polisario a bénéficié d’un encadrement similaire à celui offert à d’autres milices opérant au Liban, en Irak ou en Syrie, soutient la même source. Une stratégie bien rodée de Téhéran, visant à constituer un réseau de forces supplétives servant ses intérêts géopolitiques au Moyen-Orient et au-delà.

Dans son article intitulé « La Syrie cherche à couper les derniers réseaux de contrebande d’armes et d’argent liés à l’Iran », The Washington Post souligne que le Polisario s’inscrit désormais dans la liste croissante des groupes identifiés comme affiliés à l’axe pro-iranien.

Une campagne de démantèlement post-Assad

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre et l’arrivée au pouvoir du président par intérim Ahmad al-Sharaa, la Syrie mène une campagne déterminée pour démanteler les réseaux illicites établis par Téhéran : contrebande d’armes, circuits de financement opaque et trafic de stupéfiants, notamment le captagon, drogue prisée pour le financement des milices.

Fermeture de points de passage stratégiques, saisie d’arsenaux, destruction d’usines de drogue : les mesures prises par les nouvelles autorités syriennes traduisent une volonté claire de briser les structures de guerre par procuration. La zone frontalière syro-libanaise, jadis poumon logistique du Hezbollah et d’autres groupes alliés à l’Iran, est aujourd’hui au cœur de l’opération de nettoyage.

Le polisario, maillon d’un réseau transnational

L’arrestation de membres du polisario en Syrie marque un tournant inédit, alimentant les soupçons persistants autour de l’implication du mouvement sahraoui dans une stratégie d’alliance militaro-logistique transnationale orchestrée par l’Iran. Elle met aussi en lumière l’internationalisation progressive du Polisario, dont les ramifications dépasseraient désormais largement les enjeux du conflit régional au Sahara.

Alors que Damas tente de refermer le chapitre d’un conflit de plus d’une décennie, ces interpellations viennent rappeler la profondeur de l’infiltration iranienne dans les structures de guerre régionales, et la participation de groupes extrarégionaux, comme le Polisario, à cette mécanique d’exportation de la conflictualité.

Al-Sharaa rejette une demande de Attaf

Le président syrien, Ahmed Al-Sharaa, aurait rejeté début février dernier une demande présentée par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, concernant la libération de membres de l’armée algérienne et de miliciens du polisario, qui ont été capturés par Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) alors qu’ils se trouvaient aux côtés des forces du régime de Bachar al-Assad près d’Alep.

Lire efuse de libérer les combattants algériens et du Polisario capturés par le HTS

Al-Sharaa aurait informé Attaf, lors de leur rencontre à Damas, que ces détenus, dont un haut gradé ainsi qu’environ 500 membres de l’armée algérienne et des miliciens séparatistes du Polisario, seraient traduits en justice aux côtés des derniers éléments du régime d’Assad capturés.

Le président de la transition syrienne aurait également souligné que ces détenus seraient soumis aux normes internationales relatives aux prisonniers de guerre. https://www.h24info.ma/

