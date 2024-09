Le matin du 2 septembre 2024, le président Xi Jinping a rencontré le président de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi, présent en Chine pour le Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), au Grand Palais du Peuple à Pékin.

Xi Jinping a accueilli Félix Tshisekedi au sommet du FCSA à Beijing. Xi Jinping a noté que lui et Tshisekedi avaient élevé conjointement les relations sino-congolaises au niveau d’un partenariat de coopération stratégique global en mai dernier. De nombreux accords communs conclus entre les deux chefs d’État ont alors été mis en œuvre. La coopération pratique bilatérale dans divers domaines a progressé à pas de géant, bénéficiant aux deux parties. Elle est d’une importance stratégique et sert de modèle aux pays en développement pour faire progresser conjointement la modernisation. La Chine fait progresser de manière globale la modernisation chinoise avec un développement de haute qualité, tandis que la RDC entre dans une nouvelle étape de développement et de revitalisation nationale. Les deux pays sont des partenaires sur la voie de la modernisation et doivent être des amis sincères avec des idéaux et des croyances communs, des partenaires mutuellement bénéfiques et de bons amis travaillant ensemble pour la paix. La Chine soutient la RDC dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale et la réalisation de son développement indépendant. Elle est prête à consolider la confiance politique mutuelle avec la RDC, à se soutenir mutuellement, à rechercher un développement commun, à approfondir la coopération dans l’agriculture, la transformation des produits minéraux, la formation professionnelle et d’autres domaines, et à continuer d’aider la RDC à transformer son avantage en ressources en une dynamique de développement.

Xi Jinping a souligné que lors du sommet, la Chine et l’Afrique définiraient le nouveau positionnement des relations sino-africaines, annonceraient une série de mesures majeures pour faire avancer conjointement la modernisation et élaboreraient ensemble un nouveau plan pour le développement des relations sino-africaines. La Chine est prête à travailler avec la RDC pour saisir les opportunités historiques, renforcer la confiance mutuelle stratégique, approfondir la coopération mutuellement bénéfique, promouvoir ensemble la coopération sino-africaine, sauvegarder conjointement les intérêts communs des pays en développement et encourager les pays du « Sud global » à rechercher la paix et le développement dans un monde en mutation.

Félix Tshisekedi a déclaré que la RDC et la Chine étaient des frères qui entretenaient une amitié solide et sincère. Fondée sur l’égalité, le respect et un haut degré de confiance mutuelle, la coopération bilatérale a permis d’obtenir des bénéfices mutuels et des résultats mutuellement bénéfiques. La RDC admire le leadership exceptionnel du président Xi Jinping et espère tirer les leçons de l’expérience réussie de la Chine, considérer la Chine comme un partenaire prioritaire de coopération et approfondir continuellement l’amitié et la coopération pratique dans divers domaines. Il a remercié la Chine pour son soutien à la RDC dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale et de son indépendance. La RDC poursuit fermement la politique d’une seule Chine et reconnaît Taiwan comme une partie inaliénable du territoire chinois. Le FCSA a offert une opportunité importante aux pays africains de réaliser leurs rêves de développement. Il s’est dit convaincu que le sommet sera un succès complet et apportera des résultats plus tangibles aux peuples des pays africains.

Lors du sommet, la Chine et la RDC signeront un certain nombre de documents de coopération bilatérale dans des domaines tels que le partenariat économique pour le développement commun, le développement des ressources humaines, le renforcement des capacités douanières et la presse.

Wang Yi était présent à la réunion.

Source: https://www.fmprc.gov.cn/

