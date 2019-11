Dans cette interview, le président de la Coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale (CCSC/PURN), Ahmed Mohamed Ag Hamani, s’exprime sur les difficultés liées à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. L’ancien Premier ministre aborde également la situation sécuritaire dans le pays ainsi que le processus du Dialogue national inclusif.

L’Essor : Quatre ans après sa signature, la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation rencontre toujours des difficultés. En tant qu’observateur et acteur important de la société civile, quelle analyse faites-vous de la situation ?

Ahmed Mohamed Ag Hamani : C’est exact, il y a des difficultés certes qui sont identifiables mais elles ne sont pas insurmontables. Depuis la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, la Coalition de la société civile pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale s’est donnée pour mission d’assurer le suivi de sa mise en œuvre, de manière continue.

C’est ainsi qu’elle a noté les questions liées à la naissance et à celles relatives à la mise en œuvre dudit Accord. Dans la phase des négociations, on peut retenir l’exclusion de certains groupes armés qualifiés de terroristes (djihadistes et narcotrafiquants) au profit du MNLA lequel pourtant a été le premier à décréter la partition du pays le 6 avril 2012 par la mise en place d’un gouvernement dit de l’Azawad éphémère. Il faut relever aussi le fait de transformer des négociations entre Maliens en négociations internationales, conférant ainsi à cet Accord un caractère international, ce qui rend plus complexe sa mise en œuvre. On peut également retenir la forte focalisation de l’Accord sur les régions du Nord, alors qu’il concerne tout le Mali. Par ailleurs, l’Accord ne fait référence dans aucune de ses dispositions à la Constitution du Mali qui a pourtant conféré la légitimé à tous ceux qui ont pris part aux négociations. En outre, la forte pression exercée au cours des négociations n’a laissé aucune place au dialogue direct entre Maliens (gouvernement, groupes armés et société civile).

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord, certains problèmes sont à l’origine des blocages constatés : le manque de confiance manifeste entre les mouvements signataires et entre eux et le gouvernement est certainement à l’origine du non-respect des dispositions comme la démobilisation, le désarmement prévu pourtant 60 jours après la signature de l’Accord. Par ailleurs, l’Accord n’a pas été soumis à l’Assemblée nationale pour son appropriation par le peuple, car il s’agit bel et bien d’un accord international. En plus, l’insécurité grandissante occasionne des pertes en vies humaines et en matériels pour un pays déjà fragile et ce malgré la présence des forces nationales, étrangères et des mouvements armés. La perte de la souveraineté de l’état sur plus de 2/3 du territoire national, laissés ainsi à la merci des terroristes et des bandits de toutes sortes a conduit les populations à l’exode.

Malgré cette situation, on peut noter que des efforts louables ont été entrepris dans le processus de mise en œuvre de l’Accord. On peut citer, entre autres, la mise en place de structures de mise en œuvre et de suivi de l’Accord ; la Commission vérité, justice et réconciliation ; l’organisation de la Conférence d’entente nationale ; l’adoption des textes législatifs et règlementaires relatifs au code des collectivités, à la régionalisation, au code électoral, au DDR, à la refondation des Forces armées et de sécurité du Mali, à la Réforme du secteur de la sécurité et les textes relatifs à l’intégration des combattants.

Par souci de recherche de la consolidation de l’unité politique et la cohésion sociale en vue d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord, le gouvernement et ses partenaires ont consenti la mise en place des Autorités intérimaires, des Collèges transitoires, du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) et de la création de nouvelles régions, sans que ces dispositions soient explicitement prévues dans l’Accord.

L’Essor : Dans son discours à la Nation à l’occasion du 22 septembre dernier, le président de la République a laissé entrevoir l’éventualité de réviser certaines dispositions de l’Accord tout en conservant son esprit. Qu’en pensez-vous?

