Projet IFFEFA au Mali : « Toutes les activités ont été réalisées et les résultats atteints » dixit Mme Naparé Magniné Diarra, Coordinatrice nationale du Forum des Educatrices Africaines (FAWE-Mali).

Débuté en avril 2021 au Mali pour 33 mois de mise en œuvre, le Projet IFFEFA (Initiative Femmes-Enseignantes Education des Filles en Afrique) prend fin en décembre 2023. Cette initiative du FAWE (Forum des Educatrices Africaines) dont l’objectif est de booster l’éducation des filles à travers le leadership des Enseignantes, a, selon la Coordinatrice de l’Antenne nationale FAWE-Mali, Mme Naparé Magniné Diarra, enregistré de grands résultats dans son exécution en termes de renforcement des enseignants (es), des élèves et des communautés qui ont désormais une meilleure compréhension de l’intégration de la dimension genre dans l’éducation. Dans une interview, la Coordinatrice de l’antenne nationale du Forum des Educatrices Africaines (FAWE) au Mali nous explique pourquoi et comment il est essentiel de mettre à échelle le Projet IFFEFA au niveau national.

Maliweb.net : Pouvez –vous nous présenter le projet IFFEFA ?

L’IFFEFA ou l’initiative Femmes Enseignantes Education des Filles en Afrique est une initiative appuyée par le Bureau régional du FAWE Régional et mise en œuvre dans dix (10) pays afin de promouvoir l’éducation et le maintien des filles à l’école à travers le renforcement des connaissances des enseignantes, des élèves (filles-) et autres parties prenantes.

Maliweb.net: Au–delà de l’amélioration du taux d’éducation des filles, quel autre objectif visait ce projet et comment a-t-il exécuté ?

Le projet IFFEFA crée un écosystème qui permet aux enseignants et enseignantes de jouer un rôle actif en faveur de l’éducation des filles. Il s’agit de renforcer ces derniers pour qu’ils contribuent activement et efficacement à l’éducation des filles. L’IFFEFA favorise également le leadership féminin parmi les enseignantes pour qu’elles soient des modèles toujours dans le cadre de l’amélioration de l’éducation des filles.

Maliweb.net A moins de deux mois de la fin du projet, quel est le bilan du projet ?

Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus à ce jour car nous avons pu réaliser toutes nos activités et atteints nos résultats. Le projet a permis d’améliorer les connaissances des enseignants (es) sur la pédagogie sensible au genre. Il a également permis aux autres bénéficiaires et autres acteurs de mieux comprendre les enjeux de la pédagogie qui intègre la dimension genre. Dans le cadre du projet, nous avons formé 124 enseignants (70 femmes et 54 hommes). De 2021 à 2022, 647 filles et 406 garçons ont bénéficié de cours de renforcement. Nous avons mis en place 10 clubs et ces clubs ont été encadrés par 21 personnes dont 9 femmes et 11 hommes. La mise en œuvre des plans d’actions de ces clubs a également permis aux élèves de toucher plus de 15.000 personnes (camarades d’école, membres de la communauté), d’où notre grande satisfaction car toutes ces personnes ont été sensibilisées sur l’importance de l’éducation des filles et ont eu une meilleure compréhension de la dimension genre dans l’éducation.

En plus, le projet a permis de doter les enseignantes des capacités techniques et sociales pour les permettre d’être des leaders en asseyant un leadership transformationnel chez les enseignantes afin qu’elles soient des modèles actifs pour promouvoir l’éducation des filles.

Maliweb.net : En termes de perspectives, quelle est la suite attendue par ce projet ?

A la suite de ces bons résultats enregistrés par le projet, le nouveau challenge pour nous, est de pérenniser les acquis notamment en matière de résultats scolaires et de maintien des filles à l’école, en matière de la promotion de l’éducation des filles. Nous souhaitons avoir l’accompagnement de plus de partenaires pour la mise à échelle afin de dépasser les 10 écoles qui ont été concernées par le projet. Nous voulons également avoir plus d’adhésion des communautés ainsi que de l’administration scolaire pour la pérennisation des acquis ; pour des résultats efficients en matière d’éducation des filles. Et nous allons continuer à sensibiliser les parents, leur montrer l’importance de l’éducation des filles dans la société.

Interview réalisée par Khadydiatou SANOGO ( Maliweb)

